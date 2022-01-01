تظاهرة في شيكاغو غدا احتجاجا على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا

شيكاغو/سما/

دعا التحالف من أجل العدالة في فلسطين إلى تظاهرة يوم غدٍ الأحد، أمام مقر الحكومة الفيدرالية في مدينة شيكاغو الأميركية، تحت شعار "ارفعوا أيديكم عن فلسطين".

وأفاد مراسلنا، بأن هذه التظاهرة هي باكورة لسلسلة الفعاليات والتظاهرات التي من المقرر أن تنظم في عدد من المدن الأميركية، احتجاجا على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا.

وأعلن أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة أن هذه الفعاليات التي ستنظم خلال الأيام المقبلة تأتي احتجاجا على مواصلة اسرائيل لسياسة الفصل العنصري والتهجير القسري بحق الفلسطينيين.