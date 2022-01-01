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صور: "مباحث التموين" تنفذ جولات ميدانية على محطات تعبئة الغاز لمنع الاحتكار وتحذر من التلاعب بالأسعار

السبت 22 يناير 2022 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور: "مباحث التموين" تنفذ جولات ميدانية على محطات تعبئة الغاز لمنع الاحتكار وتحذر من التلاعب بالأسعار



غزة/سما/

نفذّت دائرة مباحث التموين بالشرطة في محافظات قطاع غزة، جولات ميدانية برفقة الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية ووزارة الاقتصاد؛ لمتابعة محطات توزيع وتعبئة غاز الطهي، ومنع الاحتكار أو استغلال المواطنين.

وأوضحت مباحث التموين أنه جرى متابعة توفير الكميات المطلوبة من غاز الطهي للمواطنين في المحطات الرئيسية، والتنبيه على أصحابها بتلبية احتياجات المواطنين من الغاز، والتحلي بالمسؤولية وعدم الاحتكار أو استغلال الأجواء الحالية التي يزيد فيها الطلب على الغاز.

كما حذّرت محطات تعبئة الغاز والموزعين، من التلاعب في أسعار الغاز واستغلال المواطنين، لاسيما في ظل تأكيد الإدارة العامة للبترول بوزارة المالية على توفّر الكميات المطلوبة من الغاز في قطاع غزة بما يكفي لسد احتياجات المواطنين. وأكدت مباحث التموين أن طواقمها ستتابع الموزعين ومحطات تعبئة الغاز، وستُحيل أي مخالف للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



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#الغاز #محطات تعبئة الغاز والبترول #شرطة مباحث التموين

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