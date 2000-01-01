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حالة الطرق صباح اليوم

السبت 22 يناير 2022 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطرق صباح اليوم



غزة/سما/

نشرت شرطة المرور في قطاع غزة، اليوم السبت، التقريراليومي الخاص بحالة الطرق خلال الـ24ساعة الماضية.

وجاء في التقرير ،أن حركة المرور تشهد حركة اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت الشرطة في تقريرها لاستمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

وأوضحت أن أعمال إزالة برج الجوهرة مستمرة، مع وجود إغلاق كلي لشارع الجلاء "السايد الغربي" من مفترق أبو ايوب الأنصاري حتى ضبيط، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي" من مفترق الوحدة 2000 حتى ضبيط، مطالبة المواطنين للتواصل عند حدوث أي حادث مروري مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 177.

#غزة #الطرق

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