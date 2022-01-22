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السعودية: مودل روز تتعرض لحادث سير مروع في أمريكا (فيديو)

السبت 22 يناير 2022 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: مودل روز تتعرض لحادث سير مروع في أمريكا (فيديو)



الرياض/سما/

تعرضت عارضة الأزياء السعودية، مودل روز، لحادث سير مروع في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت مودل روز عبر حسابها في تطبيق "سناب شات" فيديو يوثق الحادث، وقالت إن سيارة تقودها سيدة صدمت سيارتها، لعدم التزامها (سيارة السيدة) بحق الأولوية، مما تسبب بانحراف سيارتها (مودل روز) صوب مدخل منزل من قوة الحادث.

وطمأنت متابعيها على صحتها، مشيرة إلى أن الأضرار طالت سيارتها فقط، بينما تعرضت سائقة السيارة الأخرى لكسر في اظفرها.


يذكر أن مودل روز أطلت مؤخرا في برنامج "AB talks" الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي، أنس بوخش، على قناة "يوتيوب"، حيث قالت إنها صرفت أموالا على زوجها المنفصلة عنه، رجل الأعمال السعودي محمد الحمود، طوال 5 سنوات، بعدما ترك عمله في القنصلية السعودية في الولايات المتحدة.

#السعودية #مودل روز #حادث سير

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