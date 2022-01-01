سلسلة تنقلات في جيش الاحتلال ووحداته المختلفة

القدس المحتلة/سما/

أجرى قائد سلاح البر في جيش الاحتلال سلسلة من التغيرات على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدة وحدات تابعة للجيش.

وذكرت مصادر عبرية أن المقدم "م" عين قائدًا لوحدة "إيغوز" والمقدم "د" قائدا لوحدة "دوفدفان"، فيما أقر قائد السلاح البري أيضاً تعيين إفرات كيكوف ليفي نائبًا لقائد لواء "النار"، وبذلك تكون كيكو ليفي أول امرأة يتم تعيينها قائدا لكتيبة مدفعية سابقا.





التعيينات الأخرى المثيرة للاهتمام هي تعيين "نتانيل سيمخا" كقائد لكتيبة "جيفن" في مدرسة الضباط، والمقدم “بار باشان” الذي سيعين قائدا لكتيبة “لاهاف” في مدرسة الضباط “باهد 1″، كما تقرر تعيين المقدم “نعمان هيلر” قائدا لمدرسة المدرعات.

وشهد جيش الاحتلال مؤخراً عدة حوادث داخلية، تمثلت في مقتل ضابطين من الوحدات الخاصة برصاص جندي، عدا عن مشاكل داخلية وأخلاقية تعصف بالوحدات المختلفة.