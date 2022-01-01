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فيديو لطفل سوري يثير إعجاب الأتراك.. وتفاعل واسع (شاهد)

السبت 22 يناير 2022 06:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو لطفل سوري يثير إعجاب الأتراك.. وتفاعل واسع (شاهد)



أنقرة/سما/

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، بسلوك طفل سوري في أثناء احتفال والدته بعيد ميلاده في صف لرياض الأطفال.

ويأتي انتشار هذا الفيديو وردة الفعل المتعاطفة، في ظل انتشار حملة عنصرية ضد الأجانب، خاصة السوريين، تقودها المعارضة لأسباب سياسية.

ونشرت معلمة الطفل السوري مقطعا مصورا، يظهر ردة فعل الطفل "المؤدب" عند رؤية والدته تحتفل بعيد مولده في إحدى رياض الأطفال بتركيا، كما أشادت بطريقة الأم في التربية، والتي ساعدت الطفل على ضبط نفسه.

وقالت الناشطة التركية، زينب صديف، في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "اليوم أعطيت قلبي لها، كيف منحت هذه الفتاة الصغيرة هذا الشعور بالامتنان أيتها المرأة الجميلة؟"

من جانبه، كتب الناشط يافوز يغيتي، في تغريدة أخرى: "الآلاف من الناس الذين يكتبون على الجبل كسوريين إذا تم ارتكاب جريمة صغيرة، يشاركون الأشياء الجميلة بشكل مجهول ومجهول".

وأضاف: ذلك الفتى الرحيم السوري، الأم التي ربته بهذه الأخلاق سورية هي الأخرى، سينضم إلينا هذا الطفل، وستكون بلادنا مكانا أفضل بكثير".

 
#تركيا #سوريا

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