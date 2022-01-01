الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، صافيًا إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا نهارًا إلى شديد البرودة ليلًا خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو صافياً الى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا تنشط سرعة الرياح تدريجيا وتسقط في ساعات المساء زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات الليل الى بقية المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وبعد غد الاثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع اموج الى مائج.