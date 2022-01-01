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بالفيديو: دهس مراسلة أمريكية على الهواء

السبت 22 يناير 2022 06:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: دهس مراسلة أمريكية على الهواء



واشنطن/سما/

تعرضت مراسلة قناة "wsaz" الأمريكية توري يورجي لحادثة دهس أثناء تقديمها مداخلة تلفزيونية على البث المباشر.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وقوع الحادث بشكل واسع في الولايات المتحدة الأمريكية، مستغربين من ردة الفعل "الهادئة" للمذيع أثناء وقوع الحادث.

وأثنى آخرون على تعامل المراسلة مع الحادث، عندما اعترفت بوقوفها في مكان خاطئ، دون إبداء أي ردة فعل "سلبية" تجاه السائق الذي صدمها.


وقالت يورجي فور وقوع الحادث إنها بخير ولم تصب بأذى، وتابعت تقريرها الذي يتمحور حول انقطاع خط مياه رئيسي، في ولاية ويست فرجينيا الأمريكية.

#مراسلة أمريكية

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