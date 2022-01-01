قرعة كأس ملك إسبانيا تسفر عن مواجهة "ثأرية"

مدريد/سما/

أسفرت قرعة دور الثمانية من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، عن مواجهة توصف بـ"الثأرية" بين طرفي نهائي كأس السوبر، ريال مدريد وأتلتيك بيلباو.

وتأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا على حساب إلتشي، إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، بينما جرد أتلتيك بيلباو فريق برشلونة من اللقب، بفوزه عليه (3-2)، والثأر منه لخسارته في نهائي النسخة الماضية.



يذكر أن فريق برشلونة توج بلقب بطل النسخة الماضية للمسابقة، على حساب أتلتيك بيلباو بالذات، إثر فوزه الساحق عليه (4-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم السبت 17 أبريل 2021، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.

وخسر أتلتيك بيلباو أمام ريال مدريد (0-2) في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، في العاصمة السعودية الرياض.





وسيقص أتلتيك بيلباو وريال مدريد شريط منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، يوم الثلاثاء 1 شباط / فبراير 2022، على ملعب "سان ماميس"، بينما ستقام المباريات الأخرى في اليومين التاليين.



وفي ما يلي نتائج قرعة دور الثمانية للنسخة الحالية من كأس إسبانيا:



أتلتيك بيلباو أمام ريال مدريد



ريال سوسييداد - ريال بيتيس



فالنسيا - قادش



رايو فاليكانو - ريال مايوركا