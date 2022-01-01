6 مباريات في دوري غزة اليوم

غزة/سما/

تجري مساء السبت 6 مباريات في دوري الدرجات الممتازة والأولى والثانية, على الملاعب المعشبة بقطاع غزة.



ويواجه نادي اتحاد الشجاعية، المتصدر بـ 17 نقطة، الأهلي عاشر الترتيب بـ 5 نقاط.

وسيلعب الشجاعية من أجل الفوز، لأنه لا مجال أمامه لمزيد من إهدار النقاط، في ظل ملاحقة خدمات رفح واتحاد خانيونس له.

وفي نفس اليوم، يحل نادي اتحاد خانيونس ثالث الترتيب بـ 14 نقطة، ضيفا على شباب جباليا تاسع الترتيب بـ 7 نقاط، في مباراة تمثل الكثير للفريقين، سواء للاتحاد لمواصلة الضغط على المتصدر، أو لجباليا للعودة لمناطق المقدمة.







وتقام الأحد مباراة واحدة، تجمع بين غزة الرياضي سابع الترتيب بـ 9 نقاط، والصداقة ثامن الترتيب بـ8 نقاط، في مواجهة يُنتظر أن تكون صعبة، في ظل تقارب مستوى الفريقين، ورغبتهما في مواصلة الصحوة، بعد الفوزين الأخيرين لكل منهما في آخر أسبوعين.

ويستقبل يوم الاثنين، خدمات رفح ثاني الترتيب بـ 14 نقطة، ضيفه الشاطئ متذيل المسابقة بنقطة، في مباراة سيضغط فيها رفح من أجل تحقيق انتصار جديد، واستغلال الحالة السيئة التي يمر بها الشاطئ.

كما يقام الثلاثاء لقاء واحد، يجمع بين اتحاد بيت حانون والهلال.

ويبدو الاتحاد منتشيا بانتصاراته وعروضه القوية، وآخرها ضد الشاطئ والفوز عليه (3/0)، فيما يقدم الهلال بداية متواضعة، حيث جمع 3 نقاط من 3 تعادلات و4 هزائم.

وتًختتم الجولة يوم الأربعاء، بلقاء شباب رفح وضيفه شباب خانيونس، على استاد الدرة.

وكلا الفريقين خسر لقاء الجولة الأخيرة، حيث انهزم شباب رفح في الديربي أمام الجار خدمات رفح، بهدفين نظيفين، كما خسر أيضا لاعبيه عبد الرحمن الحميدي ومحمد الشاعر، بسبب الطرد.

أما شباب خانيونس فتلقى هزيمتين متتاليتين، آخرهما في الديربي ضد الاتحاد (1/0).





