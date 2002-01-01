الشيخ: "اسرائيل" ترفض السماح بزيارة الأسير ناصر ابو حميد

رام الله/سما/

قال رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، مساء الجمعة، إن إسرائيل رفضت طلبا رسميا تقدم به إليها، لزيارة الأسير ناصر أبو حميد.

وأفاد الشيخ، في تغريدة، أن الحكومة الإسرائيلية رفضت طلبا رسميا تقدم به إليها لزيارة الأسير ناصر أبو حميد للاطمئنان عليه.

وحمل الشيخ، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد.

وطالب المؤسسات الدولية الرسمية والأهلية بالضغط على إسرائيل من أجل إطلاق سراح أبو حميد لتلقي العلاج.

ويواجه الأسير أبو حميد (49 عاما)، المصاب بمرض السرطان، وضعا صحيا حرجا للغاية في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، منذ 4 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتعتقله إسرائيل منذ عام 2002، حيث حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة مقاومة الاحتلال، والمشاركة في تأسيس "كتائب شهداء الأقصى" المحسوبة على حركة "فتح".

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية نحو 600، من أصل 4600 أسير، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.​​​​​​​​​​​​​​