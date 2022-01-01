مصر: النصب على رجل أعمال في مبلغ ضخم بخدعة "كورونا"

القاهرة/سما/

كشفت قوات الأمن المصرية تفاصيل النصب على رجل أعمال بالجيزة، فى 2 مليون جنيه بحجة استثمارها في شراء ثلاجات متطورة، لحفظ لقاحات كورونا، وبيعها بمبالغ تصل إلى 15 مليون جنيه.

وفقا للتحريات، تعرف المتهمين على رجل الأعمال عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ لاحظا من خلال الحديث معه، أن لديه ثروة كبيرة، ويرغب في استثمارها بمشروعات مربحة، فأخبراه أنهما حاليا يستوردان ثلاجات متطورة لحفظ اللقاحات، وسيقومان بتوريدها لوزارة الصحة والجهات المعنية.

وعقب ذلك، قام المجني عليه بمقابلة المتهمين وقام بتسليمهما المبلغ ثم اكتشف أنهما قاما بغلق هواتفهما، والنصب عليه، والاختفاء تماما، فقام المجنى عليه بتحرير محضر اتهمهما فيه بالنصب والاحتيال.

وذكرت التحريات، أنه تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بالجيزة بتعرضه لواقعة نصب من قِبل شخصين ولا يعلم بياناتهما، والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه، بدعوى شراء ثلاجات خاصة لحفظ لقاح فيروس كورونا، واختفائهما عقب تحصلهم على المبلغ المالي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها صاحب محل منتجات ورقية، ومقيم بمحافظة القليوبية، وآخر مقيم بمحافظة الإسكندرية.

وجرى ضبط المتهمين، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل حال استقلالهما سيارة "ملك الأول"، وبحوزتهما 4 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بأنه نظرا لسابقة تعرفهما على المجني عليه، من خلال موقع التواصل الاجتماعي وعلمهما بثرائه، اختمرت فى ذهنهما فكرة النصب عليه، والاستيلاء منه على مبالغ مالية، وفي سبيل ذلك أوهماه بشراء ثلاجات خاصة بحفظ لقاح فيروس كورونا، وتحصلا منه على المبلغ المالي ولاذا بالفرار.

وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه، على متطلباتهما الشخصية وشراء السيارة والهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما، وشراء شقة سكنية بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، باستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهمين، واتهمهما بالنصب عليه.