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مصر: طبيبة تحذر من أكل "سم" نصنعه بأيدينا دون أن ندري!

السبت 22 يناير 2022 04:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: طبيبة تحذر من أكل "سم" نصنعه بأيدينا دون أن ندري!



القاهرة/سما/

حذرت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين في مصر، من عادة يفعلها العديد بمثابة "سم" نصنعه بأيدينا دون أن ندري.


وقالت الطبيبة إن البعض يعاني من سوس الأرز المخزن، ويلجأ للعديد من العادات الخاطئة التي تهدد الصحة، معتقدين أنها تطرد السوس، أو تجنب الأرز من هذه الحشرة.

وأضافت أن هذه العادة هي رش المبيدات الحشرات على الأرز أو البقوليات التي تشتريها بكمية كبيرة، محذرة من هذه العادة لأن ضررها يكون كبيرا للغاية، إذ بعض أنواع المبيدات لديها قاعدة زيتية، حتى لو تم غسل وغلي البقوليات لن يخرج هذا المبيد، وبالتالي "أنت تأكل هذا السم".

أيضا يضع البعض في القرى، حبوب الغلة بين أكياس الأرز وهذا يعني إنهاء للحياة، لأن 3 مليغرام فقط كافية أن تنهي حياة طفل أو مراهق في ثوان معدودة.

وحبة الغلة، عبارة عن قرص من مركبات فوسفيد الألمونيوم، كمبيد حشري من أجل حفظ الغلال المختلفة من التسوس، وتباع في محلات بيع المبيدات الموجودة في الأرياف، ويبلغ ثمن القرص 1 جنيه.

الطريقة الصحيحة للتخلص من سوس البقوليات:
إذا كانت كمية السوس قليلة جدا، يمكن التخلص منها بطرق عدة:
- وضع حزمة من النعناع الأخضر ورش القليل من حبات الفلفل الأسود، ما يعمل على طرد السوس من المكان الموجود فيه.

- غسل كمية الأرز الموجود ثم تصفيته من الماء وتركه حتى يجف ووضعه في كيس قماش يفضل أن يكون قطن، ثم نضع 3 فصوص ثوم شرائح ورش كمية من الملح الخشن، ويتم التقليب جيدا ووضعه في الثلاجة أو مكان جيد التهوية.

- تغيير درجة الحرارة على الأرز عن طريق تبريده إما في الثلاجة أو الفريزر، ما يؤثر على السوس بطريقة مباشرة ويعمل على قتله.

- وضع البيكنج صودا (كربوناتو) في قطع صغيرة من القماش بحيث تكون سرة ووضعها حتى تحمي الأزر من السوس.

- الليمون الأسود المجفف، حيث تعمل رائحته النفاذة على طرد السوس من البقوليات، دون قتله.

- أوراق الغار عن طريق توزيعه على كمية خزين الأرز ما يعمل على طرد السوس.

- الفلفل الحار والكركم المطحون الطازج، في قطعة من القماش على شكل سرة ووضعها في الخزين حتى يعمل على طرد السوس.

#مصر #طب #سموم

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