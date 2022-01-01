مشهد مؤثر لنجم الجزائر بعد إقصاء منتخب بلاده من كأس إفريقيا (فيديو)

ياوندي/سما/

لم يتوقع أكبر المتشائمين بالمنتخب الجزائري، إقصاء "محاربي الصحراء" مبكرا من الدور الأول لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون.

وتذيل منتخب الجزائر، ترتيب المجموعة الخامسة بنقطة واحدة تحصل عليها من ثلاث مباريات، بعد تعادله مع سيراليون 0-0، وخسارته أمام غينيا الاستوائية المتواضعة (0-1)، وكوت ديفوار (1-3).

وكانت الهزيمة أمام كوت ديفوار، أمس الخميس، قاسية على لاعبي منتخب الجزائر، حيث أنهت رسميا مشوارهم في البطولة القارية بعدما كانوا أبرز المرشحين للظفر بلقبها للمرة الثانية تواليا.

وسيطرت علامات الحزن والحسرة على وجوه لاعبي منتخب الجزائر عقب لقاء كوت ديفوار، وخاصة على النجم يوسف بلايلي، الذي لم يتمالك نفسه وأذرف الدموع على أرضية الملعب، قبل أن يواسيه زميله جمال بن العمري، الذي احتضنه ورافقه إلى غرفة تبديل الملابس.

وبعد هذا الخروج المخيب، ستركز الجزائر الآن على التأهل لبطولة كأس العالم المقررة في قطر نهاية العام الجاري، حيث بات "الخضر" على بعد خطوة واحدة لحجز بطاقة العبور، بعد أن بلغوا الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.