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واشنطن تهدد موسكو بـ "إجراءات عسكرية"

السبت 22 يناير 2022 03:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تهدد موسكو بـ "إجراءات عسكرية"



واشنطن/سما/

أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات من بينها العسكرية ضد روسيا في حال التصعيد حول أوكرانيا.

وقالت المندوبة الأمريكية في تصريح للتلفزيون المولدوفي، ردا على سؤال إذا ما كانت واشنطن تدرس اتخاذ إجراءات عسكرية ضد روسيا، إضافة للعقوبات الاقتصادية: "طبعا. لقد أشرنا إلى أننا لا نستبعد أي شيء في ما يخص ردنا".

وأعادت غرينفيلد إلى الأذهان أن الولايات المتحدة تعمل مع أوكرانيا منذ عام 2014، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قدمت لكييف 2.7 مليار دولار من الدعم العسكري.


وتابعت: "ومنذ فترة قليلة، خلال زيارة وزير الخارجية (أنتوني) بلينكن لأوكرانيا أعلنا عن تمويل إضافي، ونحن سنواصل تزويد الأوكرانيين بالعتاد".

وأضافت أن الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا أيضا بالمشورة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد هدد روسيا بـ "كارثة" و"عقوبات غير مسبوقة" في حال هجومها على أوكرانيا، لكن موسكو نفت مرارا وجود مثل هذه الخطط لديها.

#واشنطن #روسيا #الولايات المتحدة الأمريكية #اوكرانيا

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