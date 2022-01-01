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فأر يقف على سيخ شاورما في مطعم شهير بالسعودية يثير ضجة والسلطات تتدخل (فيديو)

السبت 22 يناير 2022 03:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فأر يقف على سيخ شاورما في مطعم شهير بالسعودية يثير ضجة والسلطات تتدخل (فيديو)



الرياض/سما/

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو صادما يظهر فأرا وهو يعتلي سيخ شاورما بداخل أحد المطاعم الشهيرة في حي البغدادية بمحافظة جدة، ما أثار غضبا واسعا.

وبين المقطع، الفأر يعتلي سيخ الشاورما المعدة للبيع، ويأكل منها بأريحية كبيرة، فيما أثار الفيديو حالة من الغضب والاستياء بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، مطالبين باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المطعم.

وفور انتشار المقطع، قامت أمانة المدينة بإغلاق المطعم تفاعلا مع الحادثة، وعزت قرارها إلى المخالفة الصريحة التي ارتكبها المطعم لأنظمة صحة البيئة والمحافظة على النظافة.

وذكرت الأمانة عبر "تويتر" أنها "أغلقت مطعم شاورما في نطاق بلدية البلد بحي البغدادية، لمخالفته الاشتراطات الصحية".

 
 
 

فيما ذكرت مصادر سعودية محلية أن الأمانة طبقت أشد العقوبات على المطعم المخالف، وفق لائحة الجزاءات البلدية والمعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

#السعودية #فأر

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