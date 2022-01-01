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صلاح يتعرض للسخرية بسبب أدائه في كأس أمم أفريقيا (صور)

السبت 22 يناير 2022 03:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح يتعرض للسخرية بسبب أدائه في كأس أمم أفريقيا (صور)



القاهرة/سما/

تعرض قائد المنتخب المصري، محمد صلاح، لانتقادات كبيرة وسخرية واسعة بسبب تذبذب مستواه في مباريات الدور الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في الكاميرون.

وفشل محمد صلاح في الظهور بأداء متوسط خلال مواجهة نيجيريا وهو ما جعل الصحافة والجماهير الإنجليزية تسخر من مستوى اللاعب مع منتخب مصر، وتؤكد أن محمد صلاح سيكون بلا فائدة بدون ليفربول.

وقالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن أداء محمد صلاح أمام نيجيريا أثار سخرية الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذكرت أن صلاح لم يتمكن من الظهور بنفس مستواه مع ليفربول بعد سيطرة منتخب نيجيريا على المباراة بالكامل.

وأضافت الصحيفة أن إحصائيات محمد صلاح تؤكد المستوى المتواضع للاعب أمام منتخب نيجيريا وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن نجم ليفربول لمس الكرة 35 مرة فقط منها أربع مرات داخل منطقة جزاء الخصم.

واختتمت الصحيفة الإنجليزية الكشف عن إحصائيات محمد صلاح حيث حاول مراوغة دفاع نيجيريا مرتين فقط واحدة منهما كانت ناجحة، وسدد الكرة مرة واحدة فقط خلال المباراة بأكملها.

كما واجه صلاح حملة سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مباراة السودان في ختام الدور الأول، حيث كتب أحدهم: "لا يسجل، لا يصنع، لا يلعب كرة القدم، الأفضل في العالم".

صلاح يتعرض للسخرية بسبب أدائه في كأس أمم أفريقيا (صور)
صلاح يتعرض للسخرية بسبب أدائه في كأس أمم أفريقيا (صور)

ونشر آخر صورة للنجم المصري، متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، أثناء عزف النشيد الوطني، وكتب عليها: "إذا كان متواجدا معنا، لصنع الفارق".

بينما أجرى بعض المشجعين مقارنة طريفة بين احتفال النجم المصري بأحد أهدافه مع ليفربول، وبين الأزياء الغريبة التي ظهر بها على غلاف مجلة "GQ" البريطانية، لتبرز الفارق بين مستواه مع منتخب مصر وناديه الإنجليزي.

صلاح يتعرض للسخرية بسبب أدائه في كأس أمم أفريقيا (صور)

وفي نفس السياق، انتشرت صورة تجمع بين شاب يشبه محمد صلاح، وممثل مغمور يشبه اللاعب عمر مرموش، مكتوبا عليها: "خط هجوم مصر في كأس الأمم الإفريقية".

صلاح يتعرض للسخرية بسبب أدائه في كأس أمم أفريقيا (صور)
 

واكتفى محمد صلاح بتسجيل هدف وحيد في دور المجموعات أمام غينيا بيساو، ويستعد مع زملائه لمواجهة من العيار الثقيل أمام كوت ديفوار، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي للبطولة القارية.

وأثار أداء محمد صلاح العديد من علامات الاستفهام، حيث أرجعه البعض إلى لجوء البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لتغيير مراكز اللاعبين.

وألمح بعض نجوم الكرة المصرية مثل أحمد حسام "ميدو" وأحمد شوبير وأحمد حسن في تعليقاتهم عبر استوديوهات التحليل إلى أن "توظيف صلاح في مركز رأس الحربة أمام نيجيريا ربما جاء بناء على رغبة لاعب ليفربول، لكي يبذل مجهودا أقل في الملعب".

ودافع محمد صلاح، بعد الفوز على غينيا بيساو في مباراة الجولة الثانية، عن نفسه وزملائه بالإشارة إلى بعض الأسباب التي تؤثر على أداء منتخب مصر بصورة عامة.

 

وقال صلاح: "تطور مستوى المنتخبات الإفريقية تكتيكيا وفنيا، وامتلاكها عددا كبيرا من المحترفين في أوروبا، بينما يعد منتخب مصر أقل الفرق التي يتواجد بين صفوفها لاعبون محترفون، وهي أمور يجب أن ندركها جيدا".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "البعض يغضب مني عندما أتحدث عن ضرورة تغيير العقلية، ولكن أكرر مجددا، لابد من التعامل بعقلية مختلفة مع منتخب مصر، فلا يمكن إجراء تغييرات مستمرة على قوام المنتخب منذ عام 2010، لأن أفضل الفرق هي من تحافظ على تشكيل شبه ثابت لـ10 أو 12 عاما".

#محمد صلاح #ليفربول #مصر #كاس امم افريقيا #كرة القدم

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