مشجعو منتخب الجزائر سخروا من توقعات "الذكاء الاصطناعي".. فجاءت النتيجة صادمة!

استهزأ أنصار المنتخب الجزائري من دراسة نشرت قبيل انطلاق كأس أمم إفريقيا لكرة القدم حول التوقعات بخصوص المنتخبات المرشحة للفوز.

وكان حساب الموقع البريطاني الشهير "أوبتا" المختص بالإحصائيات والأرقام" على موقع "تويتر"، قد نشر، قبل بدء البطولة، إحصائية تضمنت حظوظ المنتخبات المرشحة للفوز بكأس أمم إفريقيا، وتصدر منتخب نيجيريا القائمة بنسبة 14.79%، وتلاه منتخب المغرب في المرتبة الثانية بنسبة 14.77%، ومن ثم المنتخب المصري في المركز الثالث بنسبة 12.93%.



بينما جاء منتخب الجزائر في المرتبة السادسة ضمن التوقعات والترشيحات التي اعتمدت على حسابات وفق نموذج "الذكاء الاصطناعي" بالإحصائيات، إضافة إلى أرقام المنتخبات وبعض الإحصائيات المرتبطة بمشوار كل منها ضمن بطولة القارة السمراء في الطريق إلى المباراة النهائية.

وأثارت توقعات وترشيحات "الذكاء الاصطناعي" في حينه غضب وسخرية مشجعي منتخب الجزائر على وجه الخصوص.

فقد رأى أنصار منتخب الجزائر والكثير من المختصين والمحللين، بأن توقعات دراسة "الذكاء الاصطناعي" هذه بعيدة كل البعد عن أرض الواقع، مؤكدين على أن منتخب الجزائر بالذات يعتبر واحدا من أبرز المرشحين لنيل اللقب، نظرا لما قدمه من أداء قوي منذ فترة تتويجه بلقب بطل النسخة الماضية لبطولة القارة السمراء "مصر 2019" ومرورا ببطولة كأس العرب "قطر 2021" التي توج بلقبها في شهر ديسمبر الماضي، رغم مشاركته في هذه البطولة بلاعبين محليين من دون المحترفين في أوروبا.

Our pre-tournament #AFCON2021 predictions have Nigeria and Morocco as the most likely teams to win the Africa Cup of Nations, starting on Sunday.



Read how we've got these results & how we think the tournament will play out. ⬇️