أول رد للمعلق الجزائري حفيظ دراجي بعد اتهامه بـ"إهانة" و"سب" الشعب المغربي (صور)

الدوحة/سما/

دافع المعلق الرياضي الجزائري في شبكة "بي إن سبورتس"، حفيظ دراجي، عن نفسه بعد انتشار منشور تم نسبه إليه بمواقع التواصل، "يسب" فيه مملكة المغرب، عن طريق الرد على رسالة لإحدى الفتيات.

وانتشرت صورة على مواقع التواصل، يزعم ناشروها أن دراجي "يسب" فيها المغرب وشعبه، وهو ما نفاه المعلق الجزائري.

مشجعة مغربية بتحفل علي حفيظ دراجي

رده كان قمة في الوضاااعة والسفااالة وسبها وسب الشعب المغربي بالكامل



شخص وضيعع فعلا pic.twitter.com/6kdrNA4jaz — Islamovic TM (@islamsaeed1907) January 20, 2022

يتم على تويتر تداول (سكرين شوت) مفبرك لمحادثة وهمية بيني وبين إحدى المتابعات فيه كلام بذيئ منسوب الي، وعند دخول الحساب وجدتها أرسلت لي رسائل فيها شتم وسب قبل أن تقوم بحظري ثم إغلاق الحساب كلية، ليتم بعدها فبركة رد غير أخلاقي.

لا حول ولا قوة الا بالله. pic.twitter.com/BFu9PidfU9 — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) January 20, 2022



وكتب دراجي، عبر حسابه في موقع "توتير"، في رده على المنشور المنسوب إليه، قائلا: "يتم على تويتر تداول (سكرين شوت) مفبرك لمحادثة وهمية بيني وبين إحدى المتابعات، فيه كلام بذيء منسوب إلي، وعند دخول الحساب وجدتها أرسلت لي رسائل فيها شتم وسب قبل أن تقوم بحظري ثم إغلاق الحساب كلية، ليتم بعدها فبركة رد غير أخلاقي".



وردت الفتاة بنشر فيديوهات لمحادثها كاملة مع دراجي، مؤكدة أن المعلق الجزائري شتمها ووجه سبابا للشعب المغربي.



وكان دراجي، تولى عبر شبكة "بي إن سبورتس"، التعليق على مباراة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار، أمس الخميس، ضمن دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون.

وخسرت الجزائر المباراة بنتيجة 1-3، لتودع المنافسات مبكرا من دور المجموعات.