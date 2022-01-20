  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أول رد للمعلق الجزائري حفيظ دراجي بعد اتهامه بـ"إهانة" و"سب" الشعب المغربي (صور)

السبت 22 يناير 2022 03:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول رد للمعلق الجزائري حفيظ دراجي بعد اتهامه بـ"إهانة" و"سب" الشعب المغربي (صور)



الدوحة/سما/

دافع المعلق الرياضي الجزائري في شبكة "بي إن سبورتس"، حفيظ دراجي، عن نفسه بعد انتشار منشور تم نسبه إليه بمواقع التواصل، "يسب" فيه مملكة المغرب، عن طريق الرد على رسالة لإحدى الفتيات.

وانتشرت صورة على مواقع التواصل، يزعم ناشروها أن دراجي "يسب" فيها المغرب وشعبه، وهو ما نفاه المعلق الجزائري.


وكتب دراجي، عبر حسابه في موقع "توتير"، في رده على المنشور المنسوب إليه، قائلا: "يتم على تويتر تداول (سكرين شوت) مفبرك لمحادثة وهمية بيني وبين إحدى المتابعات، فيه كلام بذيء منسوب إلي، وعند دخول الحساب وجدتها أرسلت لي رسائل فيها شتم وسب قبل أن تقوم بحظري ثم إغلاق الحساب كلية، ليتم بعدها فبركة رد غير أخلاقي".


وردت الفتاة بنشر فيديوهات لمحادثها كاملة مع دراجي، مؤكدة أن المعلق الجزائري شتمها ووجه سبابا للشعب المغربي.


وكان دراجي، تولى عبر شبكة "بي إن سبورتس"، التعليق على مباراة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار، أمس الخميس، ضمن دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون.

وخسرت الجزائر المباراة بنتيجة 1-3، لتودع المنافسات مبكرا من دور المجموعات.

#حفيظ الدراجي #الجزائر #المغرب

الأكثر قراءة اليوم

الصحة الفلسطينية تقرر إحالة ملف وفاة الطفل النواتي إلى النيابة العامة

وفاة بسام الملا مخرج مسلسل"باب الحارة"

بعد ارتكاب "الجريمة الكبرى".. قائد فيلق القدس الايراني يهدد زعماء أمريكا ويصف ترامب بـ"المجرم"

تفاصيل صادمة يرويها جنود الاحتلال عن مذبحة الطنطورة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية

دفن جثامين 8 فلسطينيين ضحايا غرق القارب في اليونان

مسؤول إسرائيلي رفيع يكشف تفاصيل هجوم الحوثيين على أبوظبي

مقتل امرأة بجريمة اطلاق نار في الرملة

الأخبار الرئيسية

الصحة : حالتا وفاة و407 إصابات جديدة بـ"كورونا" في غزة

الحكومة: لا بوادر قريبة لإيجاد مخارج للأزمة المالية الحالية التي تعاني منها السلطة

مصدر : محادثات الجزائر في طريقها للانهيار قبل بدئها بفعل الشروط التعجيزية

1202222182447554

تفاصيل صادمة يرويها جنود الاحتلال عن مذبحة الطنطورة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية

أول تعقيب من حماس على مبادرة الديمقراطية لانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية

الاتصالات الفلسطينية