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راصد جوي: منخفضان جويان يصلان البلاد هذا الأسبوع

السبت 22 يناير 2022 03:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
راصد جوي: منخفضان جويان يصلان البلاد هذا الأسبوع



رام الله/سما/

من المتوقع أن يكون الجو اليوم السبت صافيا الى غائم جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

و توقع الراصد الجوي قصي الحلايقة أن يصل البلاد منخفض جوي عصر يوم الأحد ونهار الاثنين المقبلين مصحوب بكميات أمطار جيدة.

و يكون الجو صافياً الى غائم جزئي ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ،واعتبارا من ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا تنشط سرعة الرياح تدريجيا و تسقط في ساعات المساء زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات الليل الى بقية المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم الاثنين لذا يكون الجو غائما و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ،و تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع اموج الى مائج .

و وفقاً للراصد الجوي، فمن المتوقع أن يضرب البلاد منخفض آخر يوم الأربعاء والخميس والجمعة، مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة، ومصحوب بهطولات متنوعة.

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