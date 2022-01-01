أحكام وتمديد اعتقال وإفراجات عن أسرى

رام الله / سما /

حكمت محاكم الاحتلال العسكرية، على الأسير الفتى وجد ناجح طناطرة من رام الله بالسجن الفعلي لمدة 13 شهراً وغرامة مالية 3000 شيكل، والأسير ماجد فريد منصور من جنين بالسجن الفعلي لمدة عام وغرامة 6 الاف شيكل، والأسير عرفات عبد الرحيم زايد من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف، بينما جددت الاعتقال الإداري للفتى محمد غسان منصور (17 عاما) من جنين للمرة الثالثة على التوالي لمدة أربعة شهور، وهو من ضمن 4 أطفال يقبعون فى الاعتقال الإداري .

ومددت المحاكم اعتقال الفتى المصاب مؤمن الأطرش من الخليل ليوم الخميس القادم وكان اعتقل بعد اطلاق النار عليه قبل 10 أيام ، و الأسير عزيز حبيب عيسى من الخليل حتى تاريخ 2022/3/6 ، و الأسير المقدسي نديم الصفدي من بلدة العيساوية حتى 4-4 ، والأسير خالد وليد أبو بكر من جنين لمدة 4 أيام اضافية .

من جهة أخرى ، أفرج الاحتلال عن الأسير كريم محمد العمور من بلدة تقوع بعد قضاء 8 سنوات ، و الأسير نشأت محمد أبو روك (41 عاما) من مدينة خان يونس بعد اعتقال دام 5 أعوام ، و الأسير عبد القادر قطناني من مدينة نابلس، بعد اعتقال دام عامين ونصف ، و الأسير معن حسن الكنش من رام الله بعد اعتقال استمر عام ، و النائب أحمد عبد العزيز مبارك من مخيم الجلزون بعد اعتقال إداري استمر 8 أشهر، و الأسير عمر جميل محاريق من الخليل بعد اعتقال استمر 8 شهور ، والأسير رايق عبد الرحمن بشارات من بلدة طمون بمحافظة طوباس بعد اعتقال إداري استمر 6 شهور خاض خلالها اضرابا عن الطعام لمدة 53 يومًا، و الأسير عبادة عدوي بعيرات من بلدة كفر مالك بعد اعتقال استمر 32 شهرا ، والأسير نديم أبو الرب من طولكرم بعد اعتقال استمر 8 شهور، والأسير المحرر هشام أحمد الخطيب من رام الله بعد 8 أيام على اعتقاله أثناء عودته من العمل على طريق جنين.