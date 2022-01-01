  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة دعم للأسير ناصر أبو حميد والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء في جنين

الجمعة 21 يناير 2022 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة دعم للأسير ناصر أبو حميد والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء في جنين



جنين / سما /

واصلت فعاليات جنين ومخيمها وذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم، اعتصامهم للمطالبة بالتدخل والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني من وضع صحي متردٍ وخطير، وبتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال و”مقابر الأرقام”.

جاء ذلك خلال وقفة دعم وإسناد للأسير أبو حميد والحركة الأسيرة، في خيمة الاعتصام بميدان عميد الأسرى كريم يونس في جنين، بمشاركة ممثلين عن حركة “فتح” وفصائل العمل الوطني، وذوي الشهداء وأسرى محررين.

واستنكر المشاركون الذين رفعوا صور الأسير أبو حميد، الصمت العالمي والمتفرج إزاء ما يتعرض له شعبنا من عدوان ممنهج من قبل الاحتلال، مطالبين بالإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد وكافة الأسرى المرضى الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال، محملين الاحتلال المسؤولية على حياة الأسرى جميعا.

وعبر المشاركون ، عن دعمهم ومساندتهم ووقوفهم الى جانب الأسير أبوحميد حتى يتم الإفراج عن عنه واستكمال علاجه، مؤكدين أن ملف استرداد جثامين الشهداء سيبقى مفتوحا حتى يتسلم ذووهم جثامينهم ويتم دفنهم بطريقة تليق بشهداء فلسطين وبالشريعة الإسلامية.

#فعاليات جنين #احتجاز جثامين الشهداء

الأكثر قراءة اليوم

منخفض قطبي مصحوباً بالثلوج في طريقه الى البلاد وتحذيرات من الانجماد والصقيع

موقع مختص بالأرصاد يكشف تفاصيل جديدة عن منخفضات جوية قادمة لفلسطين

تفاصيل.. السفير العمادي يوقّع اتفاقية لضمان تزويد محطة توليد كهرباء غزة بالغاز (صور)

في هجوم أبو ظبي .. الإمارات تكشف لأول مرة عن الأسلحة التي استخدمها الحوثيون

مقتل سيدة طعنا على يد زوجها قرب الناصرة

"واي نت": أردوغان يستعين بخدمات طبيب قلب إسرائيلي

صحيفة إسرائيلية تكشف وجود قبر جماعي لفلسطينيين على شاطئ قيسارية

الأخبار الرئيسية

شرطة-هدم1-1-730x438

هآرتس: إلى “منظومة الجرافات”.. ماذا لو كان ساكنو البيت عائلة يهودية بدلاً من صالحية؟

مديرة "الصليب الأحمر" بغزة: المدافع سكتت والمعاناة ازدادت

20220121075650

وزير إسرائيلي رفيع: إيران المتهمة بهجوم أبو ظبي.. وأميركا هي المشكلة

1642778766-8993-5-750x430

صحيفة إسرائيلية تكشف وجود قبر جماعي لفلسطينيين على شاطئ قيسارية

مأرب-اليمن-مقاتلون-موالون-للحكومة-730x438

هآرتس تتساءل: هل ستؤثر الحرب الدائرة في اليمن على مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران؟

الاتصالات الفلسطينية