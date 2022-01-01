وقفة دعم للأسير ناصر أبو حميد والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء في جنين

جنين / سما /

واصلت فعاليات جنين ومخيمها وذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم، اعتصامهم للمطالبة بالتدخل والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني من وضع صحي متردٍ وخطير، وبتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال و”مقابر الأرقام”.

جاء ذلك خلال وقفة دعم وإسناد للأسير أبو حميد والحركة الأسيرة، في خيمة الاعتصام بميدان عميد الأسرى كريم يونس في جنين، بمشاركة ممثلين عن حركة “فتح” وفصائل العمل الوطني، وذوي الشهداء وأسرى محررين.

واستنكر المشاركون الذين رفعوا صور الأسير أبو حميد، الصمت العالمي والمتفرج إزاء ما يتعرض له شعبنا من عدوان ممنهج من قبل الاحتلال، مطالبين بالإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد وكافة الأسرى المرضى الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال، محملين الاحتلال المسؤولية على حياة الأسرى جميعا.

وعبر المشاركون ، عن دعمهم ومساندتهم ووقوفهم الى جانب الأسير أبوحميد حتى يتم الإفراج عن عنه واستكمال علاجه، مؤكدين أن ملف استرداد جثامين الشهداء سيبقى مفتوحا حتى يتسلم ذووهم جثامينهم ويتم دفنهم بطريقة تليق بشهداء فلسطين وبالشريعة الإسلامية.