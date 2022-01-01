مصادرة 500 دونم من أراضي شعفاط والعيساوية وعناتا لصالح مكب للأتربة وإقامة حديقة عامه للمستوطنين

رام الله / سما /

أعلنت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية، عن مصادره حوالي 500 دونم من أراضي شعفاط والعيساوية وعناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة لصالح مكب للأتربة وإقامة حديقة عامه فوقه بين راس شحادة والعيساوية.

وقامت قبل ظهر اليوم الجمعة قوات من الشرطة وطواقم من البلدية بتعليق أوامر المصادرة في المناطق المستهدفة مع أرقام القطع المصادرة والأحواض وكذلك نمط تغيير استخدامات الأراضي في المنطقة التي تعتبر المتبقية كمنطقة توسع وامتداد بعد مصادرة الأراضي المحيط بها من الغرب لصالح مستوطنة التلة الفرنسية ـ

وجاء في قرار المصادرة –انه وفق لقانون التنظيم والبناء للعام – 1965 لواء القدس، قضاء التنظيم المحلي القدس تم إبداع خارطة هيكلية محلية بمستوى تفصيلي رقم: 1003532-101 إسم المشروع: موقع لدفن فائض الحفريات، استعادة المناظر الطبيعية البيئية فوقها / بأنه في مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء القدس، وفي مكاتب اللجنة المحلية للتنظيم والبناء القدس، ثم إيداع خارطة هيكلية محلية بمستوى تفصيلي رقم: 1003532-101. توحيد وتقسيم: بدون توحيد وتقسيم رخص بناء وتخويلات: خارطة من صلاحياتها يمكن إصدر رخص بناء أو تحويلات التي تتعلق بالخرائط التالية: تبدیل نوع العلاقة تبدیل 3116 المساحات المشمولة في الخارطة وأماكنها: البلدة: القدس. شارع: شمال طريق رقم 1 – لحي العيساوية أحواض : 30571 قسائم أراضي كاملة: 107 ، 100، 120. 125 ، 913 914 915 916 و أجزاء قسائم: 98 99 100. 102. 103. 104، 105 106 112 ، 118 117، 118 118 807, 911، و أجزاء قسائم: 3 غير مسويه:حوض 30545 أجزاء قسائم: 99 بلوك: 30888 اجزاء قسائم: 99. بلوك: 30090 أجزاء قسائم: 39، بلوك: 30892. أجزاء مسالم: 99.

وجاء بقرار المصادرة أن هدف المشروع: إنشاء موقع دفن فائض الحفريات في ما يسمه ب(ناحل اوج)، ويتضمن تغيير في نظام تخصيصات الأرض، وتغيير التخصيص من “منطقة لطريق و/أو الاهتمام بالمناظر الطبيعية” لتخصيص “نقابة”، وتغيير التخصيص من “منطقة عامة مفتوحة” لتخصيص “نفاية”، وتحديد بناء وتطوير لإنشاء موقف لإستيعاب فحص معالجة ودفن فائض الحفريات (مادة خاملة) .

وقال القرار إنه يحق لأصحاب الأراضي وللمعني الاطلاع على الخارطة، وخلال الأيام والساعات التي تكون فيها المكاتب المذكورة مفتوحة لإستقبال الجمهور وكذلك في موقع الانترنت التابع لمديرية التخطيط www.iplan.gov.il، وأن كل من له شأن بالأرض بالبناء أو بـكـل شـرء تخطيطي آخر ويرى أنه منصور من الخارطة، وكذلك كل من له حـق وفق بند 100 من القانون يمكنه أن يقدم اعتراضًا خلال شهرين من موعد آخر نشر لهذا الإعلان في الصحف، وذلك لمكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء القدس وذيل قرار المصادرة بتوقيع عمیر شکید رئيس اللجنة اللوائية للتخطيط والبنا لواء القدس.