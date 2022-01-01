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3 إصابات خطيرة في حادث طرق بالنقب

الجمعة 21 يناير 2022 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 إصابات خطيرة في حادث طرق بالنقب



القدس المحتلة / سما /

 أصيب 3 شبان بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق على شارع 40 قرب بلدة شقيب السلام في منطقة النقب، مساء اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" الاسرائيلية أنه "تلقينا بلاغا الساعة 15:22 حول حادث طرق على شارع 40 في مفرق ’أوهليم’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لثلاثة مصابين بحالة خطيرة، بينهم شاب (20 عاما) عانى جروحا في منطقة الرأس وآخر (22 عاما) عانى جروحا في منطقة الرأس والحوض، فيما عانى الأخير (21 عاما) من جروح في القسم السفلي من جسده".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة الاسرائيلية ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

#حادث سير #النقب #بلدة شقيب السلام

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