  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأمم المتحدة تؤكد إمكانية ظهور سلالات خطيرة لكورونا

الجمعة 21 يناير 2022 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تؤكد إمكانية ظهور سلالات خطيرة لكورونا



القدس المحتلة / سما /

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إمكانية ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا ستكون أخطر من متحور "أوميكرون" الذي أثار موجة غير مسبوقة للإصابات بالعالم.

وقال غوتيريش، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "علينا الانتقال إلى نظام حالة الطوارئ في المعركة ضد كوفيد-19. أوميكرون تحذير جديد، النسخة التالية ممكن أن تكون أخطر".

وأضاف غوتيريش: "وقف انتشار العدوى يجب أن يمثل بندا أساسيا في الأجندة بكل مكان. وفي الوقت ذاته لا يمكن استغلال الفيروس كغطاء لتقويض حقوق الإنسان وتقليص الحريات المدنية وحرية الصحافة".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية مواصلة حملة التلقيح العالمية خاصة في ظل تأخر وتيرتها من سير تحقيق الأهداف التي تم تحديدها، وصرح: "أظهر العلم بكل جلاء أن اللقاحات تعمل وتنقذ الأرواح".

وتابع: "حددت منظمة الصحة العالمية في أكتوبر الماضي مهمة تلقيح 40% من سكان العالم بحلول نهاية العام 2021 و70% بحلول أواسط هذا العام. لم نقترب حتى الآن من تحقيق هذه الأهداف".

وأوضح أن "توزيع اللقاحات يجري بشكل غير متساو لحد يصل إلى درجة الفضيحة، ولا بد من جعل التطعيم جماعيا".

#الامم المتحدة #أنطونيو غوتيريش #فيروس كورونا #متحور أوميكرون

الأكثر قراءة اليوم

منخفض قطبي مصحوباً بالثلوج في طريقه الى البلاد وتحذيرات من الانجماد والصقيع

موقع مختص بالأرصاد يكشف تفاصيل جديدة عن منخفضات جوية قادمة لفلسطين

تفاصيل.. السفير العمادي يوقّع اتفاقية لضمان تزويد محطة توليد كهرباء غزة بالغاز (صور)

في هجوم أبو ظبي .. الإمارات تكشف لأول مرة عن الأسلحة التي استخدمها الحوثيون

مقتل سيدة طعنا على يد زوجها قرب الناصرة

"واي نت": أردوغان يستعين بخدمات طبيب قلب إسرائيلي

صحيفة إسرائيلية تكشف وجود قبر جماعي لفلسطينيين على شاطئ قيسارية

الأخبار الرئيسية

شرطة-هدم1-1-730x438

هآرتس: إلى “منظومة الجرافات”.. ماذا لو كان ساكنو البيت عائلة يهودية بدلاً من صالحية؟

مديرة "الصليب الأحمر" بغزة: المدافع سكتت والمعاناة ازدادت

20220121075650

وزير إسرائيلي رفيع: إيران المتهمة بهجوم أبو ظبي.. وأميركا هي المشكلة

1642778766-8993-5-750x430

صحيفة إسرائيلية تكشف وجود قبر جماعي لفلسطينيين على شاطئ قيسارية

مأرب-اليمن-مقاتلون-موالون-للحكومة-730x438

هآرتس تتساءل: هل ستؤثر الحرب الدائرة في اليمن على مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران؟

الاتصالات الفلسطينية