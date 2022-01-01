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"بشكل قانوني".. مندلبليت يؤكد استخدام الشرطة الإسرائيلية لبرنامج "بيغاسوس"

الجمعة 21 يناير 2022 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بشكل قانوني".. مندلبليت يؤكد استخدام الشرطة الإسرائيلية لبرنامج "بيغاسوس"



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، أكد استخدام الشرطة الإسرائيلية لبرنامج "بيغاسوس" لتعقب هواتف المواطنين.
 
وأوضح مندلبليت أنه تبين من التحقيق الذي أجراه حتى الآن أن استخدام الشرطة للبرنامج كان وفق القانون.
 
وأشارت القناة إلى أن الشرطة الإسرائيلية تسعى لسن قانون يوسع صلاحياتها في اختراق هواتف لمشبوهين.
 
من جهته، قال رئيس لجنة الدستور البرلمانية غلعاد كاريف: إنه يجب فحص استخدام الشرطة لبرنامج بيغاسوس، حتى إذا سمحت لها أوامر قضائية بالقيام بذلك.
 
وأشار كاريف في حديث مع إذاعة "كان" إلى أهمية فحص تعامل الشرطة مع معلومات شخصية عن أشخاص تم جمعها وليس لها علاقة بالتحقيقات الرسمية الجارية بشؤونهم، ما إذا كان يتم إتلافها كما يجب أم نقلها إلى جهات أخرى.
 
وشدد على ضرورة تعديل قانون التنصت وملاءمته مع الواقع الحالي.

#أفيحاي مندلبليت #الحكومة الاسرائيلية #اسرائيل #برنامج التجسس بيغاسوس

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