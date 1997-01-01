عقوبات أمريكية على ثلاثة لبنانيين و10 شركات بسبب “غسل الأموال لحزب الله”

واشنطن /سما/

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على شبكة مرتبطة بحزب الله وهم ثلاثة لبنانيين و10 شركات تقوم بغسل الأموال لصالح حزب الله.

وأدرجت الخزانة أسماء كل من عادل دياب وعدنان عياد وجهاد عدنان عياد لارتباطهم بشبكة حزب الله على قائمة العقوبات، بحسب بيان وزّعته السفارة الأمريكية في عوكر وتلقّت “القدس العربي” نسخة منه.

ومما جاء في البيان “أن الولايات المتحدة صنّفت حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1997، وكإرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001. وتوضح جهود التهرب من العقوبات التي قام بها أولئك المدرجون اليوم كيف تمكّن حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الدولي وجمع الأموال دعماً لأعماله الإرهابية وأنشطته غير المشروعة الأخرى”. وأضاف البيان “إن هذه الأعمال تقوّض استقرار وأمن وسيادة الشعب اللبناني. وقد ساعد المرتبطون بحزب الله ، مثل عدنان عياد وعادل دياب، حزب الله في الحصول على الأموال من خلال شبكة الشركات التي تعمل تحت ستار المؤسسات التجارية المشروعة”.

وعدّد البيان الشركات التي طالتها العقوبات وهي: شركة Hamer and Nail Construction Limited ومقرها زامبيا، وشركة Hamidco Investment Limited لما قدمته من مساعدة مادية أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى عدنان عياد أو دعمه، وشركة الأمير للهندسة والإنشاءات والتجارة العامة ومقرّها لبنان، وشركة غولدن غروب ش.م.ل.أوفشور، وشركة إنشاءات ش.م.ل، ولاند ميتكس ش.م.ل.او، ومجموعة Golden Group Trading SARL وTop Fashion Gmbh Konfektionsbügelei وJammoul وAyad للصناعة والتجارة لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل عدنان عياد بشكل مباشر أو غير مباشر.