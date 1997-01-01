  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

عقوبات أمريكية على ثلاثة لبنانيين و10 شركات بسبب “غسل الأموال لحزب الله”

الجمعة 21 يناير 2022 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقوبات أمريكية على ثلاثة لبنانيين و10 شركات بسبب “غسل الأموال لحزب الله”



واشنطن /سما/

 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على شبكة مرتبطة بحزب الله وهم ثلاثة لبنانيين و10 شركات تقوم بغسل الأموال لصالح حزب الله.

وأدرجت الخزانة أسماء كل من عادل دياب وعدنان عياد وجهاد عدنان عياد لارتباطهم بشبكة حزب الله على قائمة العقوبات، بحسب بيان وزّعته السفارة الأمريكية في عوكر وتلقّت “القدس العربي” نسخة منه.

ومما جاء في البيان “أن الولايات المتحدة صنّفت حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1997، وكإرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001. وتوضح جهود التهرب من العقوبات التي قام بها أولئك المدرجون اليوم كيف تمكّن حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الدولي وجمع الأموال دعماً لأعماله الإرهابية وأنشطته غير المشروعة الأخرى”. وأضاف البيان “إن هذه الأعمال تقوّض استقرار وأمن وسيادة الشعب اللبناني. وقد ساعد المرتبطون بحزب الله ، مثل عدنان عياد وعادل دياب، حزب الله في الحصول على الأموال من خلال شبكة الشركات التي تعمل تحت ستار المؤسسات التجارية المشروعة”.

وعدّد البيان الشركات التي طالتها العقوبات وهي: شركة Hamer and Nail Construction Limited ومقرها زامبيا، وشركة Hamidco Investment Limited لما قدمته من مساعدة مادية أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى عدنان عياد أو دعمه، وشركة الأمير للهندسة والإنشاءات والتجارة العامة ومقرّها لبنان، وشركة غولدن غروب ش.م.ل.أوفشور، وشركة إنشاءات ش.م.ل، ولاند ميتكس ش.م.ل.او، ومجموعة Golden Group Trading SARL وTop Fashion Gmbh Konfektionsbügelei وJammoul وAyad للصناعة والتجارة لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل عدنان عياد بشكل مباشر أو غير مباشر.

#وزارة الخزانة الأمريكية #حزب الله #لبنان #العقوبات الأمريكية

الأكثر قراءة اليوم

منخفض قطبي مصحوباً بالثلوج في طريقه الى البلاد وتحذيرات من الانجماد والصقيع

موقع مختص بالأرصاد يكشف تفاصيل جديدة عن منخفضات جوية قادمة لفلسطين

في هجوم أبو ظبي .. الإمارات تكشف لأول مرة عن الأسلحة التي استخدمها الحوثيون

"واي نت": أردوغان يستعين بخدمات طبيب قلب إسرائيلي

مقتل سيدة طعنا على يد زوجها قرب الناصرة

أسعار تذاكر مونديال "قطر 2022" تثير غضب جماهير العالم

مصر تتصدر قائمة أقوى الجيوش العربية... وسوريا تحتل المركز الخامس

الأخبار الرئيسية

20220121075650

وزير إسرائيلي رفيع: إيران المتهمة بهجوم أبو ظبي.. وأميركا هي المشكلة

1642778766-8993-5-750x430

صحيفة إسرائيلية تكشف وجود قبر جماعي لفلسطينيين على شاطئ قيسارية

مأرب-اليمن-مقاتلون-موالون-للحكومة-730x438

هآرتس تتساءل: هل ستؤثر الحرب الدائرة في اليمن على مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران؟

111

تفاصيل.. السفير العمادي يوقّع اتفاقية لضمان تزويد محطة توليد كهرباء غزة بالغاز (صور)

لجنة التنسيق الفصائلي تطالب الرئيس عباس بالتدخل والإفراج عن معتقلي بيتا

الاتصالات الفلسطينية