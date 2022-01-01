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الشرطة تقبض على تاجر مخدرات بحوزته سلاحاً نارياً بنابلس

الجمعة 21 يناير 2022 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على تاجر مخدرات بحوزته سلاحاً نارياً بنابلس



نابلس / سما /

قبضت الشرطة اليوم على مشتبه فيه بتجارة مواد مخدرة وضبطت بحوزته سلاحاً نارياً جنوب نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبعد البحث والتحري من فرع مكافحة المخدرات لأحد تجار المخدرات في إحدى بلدات جنوب نابلس وبالتنسيق مع غرفة عمليات الشرطة وبإسناد من مركز شرطة قبلان قامت بالقبض عليه للاشتباه فيه بتجارة مواد مخدرة وضبطت بحوزته سلاحا ناريا، ويذكر انه صادر بحقه مذكرة محكومية بالحبس 10 سنوات بتهمة احداث عاهة ومذكرة القاء قبض صادرة عن النائب العام بتهمة الاتجار بمواد مخدرة ومذكرة حبس لقيادة مركبة غير قانونية.

وأكدت الشرطة أنها قامت بالتحفظ على المشتبه فيه لتنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحقه واحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولا.

#الشرطة الفلسطينية #مخدرات

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