127 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن وبورين

نابلس / سما /

أصيب عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت عقب صلاة الجمعة في بيتا وبيت دجن وفي بورين جنوب نابلس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن 127 اصابة سقطت خلال المواجهات مع قوات الاحتلال ومئات المواطنين في عدة مواقع حيث تم تقديم الإسعافات الأولية الميدانية لهم من قبل الطواقم الطبيه الفلسطينية وكانت على النحو التالي:

جبيل صبيح في بيتا حيث اصيب 20 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إضافة إلى إصابة 72 مواطن بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين فيما عانت الطواقم الطبيه الفلسطينية من صعوبة الوصول إلى الجرحى بسبب قيام قوات الاحتلال بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى أماكن المواجهات المسافه تقدر باكثر من 1200 متر .

وفي قرية بيت دجن شرق نابلس أصيب 17 عشر مواطنا بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين الذين خرجوا في مسيرة احتجاجية على استمرار إقامة البؤرة الاستيطانية في المنطقة الشرقية من القرية .

وفي قرية بورين قدمت طواقم الإسعاف والطوارئ خدماتها لعشرة متضامنين من الاجانب أصيبوا نتجية الاعتداء عليهم من قبل عشرات المستوطنين في المنطقة الشرقية من القرية حيث تم تسليم اثنين منهم إلى نجمة داوود الحمراء بعد تقديم العلاج عليهم على حاجز زعترا جنوب نابلس .