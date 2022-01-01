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لجنة التنسيق الفصائلي تطالب الرئيس عباس بالتدخل والإفراج عن معتقلي بيتا

الجمعة 21 يناير 2022 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة التنسيق الفصائلي تطالب الرئيس عباس بالتدخل والإفراج عن معتقلي بيتا



نابلس / سما /

طالبت لجنة التنسيق الفصائلي بتدخل الرئيس محمود عباس وإصدار قرار بوقف الاعتقال السياسي في بيتا والإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم ليلة امس من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قرية بيتا جنوب نابلس .

واصدرت لجنه التنسيق الفصائلي بيانا رسميا بهذا الموضوع هذا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن لجنة التنسيق الفصائلي في بلدة بيتا

تحية فلسطين ارضا وشعبا ووطنا ليس لنا له بديل
تحية دم الشهداء الذي ما زال يجري في عروقنا حارا يشعل بيتا نارا في وجه الاحتلال.
في الوقت الذي تفلت حكومة الاحتلال يد المستوطنين لتنفيذ جرائمهم بحق ابناء شعبنا الصامد, وفي الوقت الذي ينفذ جيش الاحتلال كل جرائمه بحق ابناء شعبنا الفلسطيني ,من قتل واعتقال وتدمير ونهب للارض و سرقة لكل ما هو فلسطيني .

نتفاجأ بسلوك مثير للشك في بيتا , من حملة اعتقالات ومداهمات تقوم بها أجهزة السلطة بحق بيتا وشبابها , مما يهدد النسيج الوطني والاجتماعي و يؤدي حتما الى قتل الروح الوطنية في بيتا ايقونة المقاومة الشعبية ,ونموذج الدفاع عن الارض ,حيث حققت بيتا انتصارا بهزيمة المستوطنين ودولة الاحتلال , وانسحابهم تحت ضغط الصمود الاسطوري الذي حققه شبابا بيتا ,بوحدتهم وتلاحمهم ضد عصابات التلال و دولة الاحتلال .
اننا اذ نستهجن هذا التصرف من قبل الاجهزة الامنية ,فاننا ننظر بعين الخطر الشديد الى ما تقوم به الأجهزة الامنية من اعتقالات لشباب بيتا
اذ ندعو الاخ الرئيس ابو مازن واعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ,التحرك فورا لكف ايدي الاجهزة الامنية عن بيتا وشبابها , و العمل على انهاء ظاهرة الاعتقال السياسي,لما لها من مخاطر على النسيج الوطني والاجتماعي , وقتل للروح الوطنية, في الوقت الذي نحتاج به الى الوحدة والتوحد لمواجهة مخططات الاحتلال , والوقوف بجانب نموذج بيتا ودعمه و تبنيه ,والدفاع عنه .

ابناء شعبنا الفلسطيني...
ستظل بيتا ايقونة المقاومة,ورأس حربة الدفاع عن الوطن ,مهما بلغت التضحيات.
المجد للشهداء
الشفاء للجرحى
الحرية لاسرى الحرية . عاشت وحدتنا الوطنية

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