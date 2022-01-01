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تفاصيل.. السفير العمادي يوقّع اتفاقية لضمان تزويد محطة توليد كهرباء غزة بالغاز (صور)

الجمعة 21 يناير 2022 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل.. السفير العمادي يوقّع اتفاقية لضمان تزويد محطة توليد كهرباء غزة بالغاز (صور)



غزة / سما /

وقّع السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اتفاقية مع شركة غزة لتوليد الكهرباء، وشركة توزيع الكهرباء بغزة، اليوم الجمعة.

وأكد السفير العمادي أن الاتفاقية التي وقّعها سعادته مع كلٍ من السيد وليد سلمان، ممثلا عن شركة غزة لتوليد الكهرباء، والسيد كنعان عبيد، رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء بغزة، تتضمن إنشاء حساب ضمان، لتغطية تكاليف توريد الغاز وتوليد الكهرباء من خلال محطة التوليد الوحيدة بغزة.

وبموجب الاتفاقية فإن اللجنة القطرية ستكون المالك الرئيسي لهذا الحساب وستقوم من خلاله بتنظيم وإدارة المدفوعات، وستقوم شركة غزة لتوزيع الكهرباء بإيداع خمسة ملايين دولار شهرياً في هذا الحساب عند بدء تشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز.

وجرت مراسم التوقيع في مقر اللجنة القطرية بغزة، حيث استقبل السفير العمادي كلا من السيد وليد سلمان، والسيد كنعان عبيد، وناقشوا آخر تطورات أزمة الكهرباء بغزة والحلول المطروحة لإنهائها.

ويُذكر أن اللجنة القطرية كانت قد وقّعت مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء نهاية شهر ديسمبر الأخير، تتضمن الاتفاق على آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة.

وبموجب المذكرة فإن اللجنة القطرية ستموّل إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة بتكلفة 60 مليون دولار، فيما ستتكفل شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز، وكذلك زيادة قدرة إنتاج المحطة لتصل إلى 500 ميغا وات كحد أدنى.

#السفير محمد العمادي #اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة #كهرباء غزة #قطر #قطاع غزة #السفير العمادي #شركة توزيع الكهرباء
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