اشتية يدين اعتداءات المستوطنين ويدعو الأمم المتحدة إلى العمل على وقفها

رام الله / سما /

أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، اعتداء المستوطنين على متضامنين أجانب خلال زراعتهم أشتال الزيتون في قرية بورين جنوب نابلس.

ودعا اشتية في تصريح صدر عن مكتبه، اليوم الجمعة، "الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لإدانة الجريمة، والعمل على لجم شهوة العدوان والقتل والاستباحة والاستيطان التي تستبد بالمتطرفين ومن يقفون خلفهم من الإرهابيين من قادة اليمين المتطرف".

يذكر أن 10 متضامنين أصيبوا اليوم الجمعة بجروح وكسور عقب هجوم للمستوطنين عليهم خلال زراعتهم الأشجار في أراضي قرية بورين، كما أحرق المستوطنون مركبة أحد المتضامنين وحطموا مركبة أخرى أثناء الاعتداء.