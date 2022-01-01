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الشعبيّة تدعو لوقف ملاحقة أمن السلطة لرموز المقاومة الشعبية في بيتا

الجمعة 21 يناير 2022 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبيّة تدعو لوقف ملاحقة أمن السلطة لرموز المقاومة الشعبية في بيتا



غزة / سما /

أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، بأشد العبارات الجريمة الجديدة التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة بحق ثلة من رموز المقاومة الشعبيّة في بلدة بيتا بنابلس فجر اليوم، حيث قامت باعتقال مجموعة من البلدة بعد الاعتداء عليها بشكلٍ همجي.

ورأت الشعبيّة، أنّ هذه الأفعال الممنهجة التي تمارسها أجهزة أمن السلطة بحق المناضلين من أبناء شعبنا تأتي في ظل اشتداد الهجمة الصهيونيّة على كامل الأرض الفلسطينيّة المحتلة، داعيةً إلى ضرورة وقف كل هذه الملاحقات والاعتقالات بشكلٍ فوري.

وجددت الجبهة دعوتها إلى مُحاسبة كل من أصدر أوامر ارتكاب مثل هذه الاعتداءات على أهلنا في بلدة بيتا، بما يضمن عدم تكرارها، واحترام سيادة القانون وعدم التعدي على أبناء شعبنا وترويع أطفالهم.

#الجبهة الشعبيّة #الاجهزة الامنية الفلسطينية

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