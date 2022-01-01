الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 حالات وفاة و1468 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 178، ضواحي القدس 93، سلفيت 26، رام الله والبيرة 293، نابلس 198، طوباس 29، طولكرم 49، الخليل 125، قلقيلية 17، جنين 50، أريحا والأغوار 54، قطاع غزة 356".



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 74، ضواحي القدس 32، سلفيت 7، رام الله والبيرة 112، نابلس 51، طوباس 34، طولكرم 9، الخليل 53، قلقيلية 3، جنين 23، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 80".



وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، حالة في الخليل، حالة في أريحا والأغوار، حالة في الخليل، حالة في ضواحي القدس.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 88 مريضاً، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.