  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

50 ألفا يؤدون الجمعة في الأقصى

الجمعة 21 يناير 2022 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
50 ألفا يؤدون الجمعة في الأقصى



القدس المحتلة / سما /

 أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى.

وأعاقت شرطة الاحتلال دخول المصلين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح المسجد، من خلال عمليات التفتيش الدقيقة لما يحملونه من أمتعة، وفحص هوياتهم الشخصية.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت دخول آلاف المواطنين من محافظات الضفة.

وكان آلاف المواطنين شاركوا في صلاة الفجر، نصرة لأهل النقب الصامدين في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، ودعما لعائلة الصالحية التي هدم الاحتلال منزليها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ودعا نشطاء مقدسيون، أبناء شعبنا في الضفة وداخل أراضي العام 48، لأوسع مشاركة ودعم لأهلنا في النقب والقدس.

#صلاة الجمعة #المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

ضابط إسرائيلي كبير يتحدث عن السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يحدث مع فلسطينيي الداخل

في هجوم أبو ظبي .. الإمارات تكشف لأول مرة عن الأسلحة التي استخدمها الحوثيون

معاريف: ما مصير حزب الليكود في ظل معضلة القيادة بعد نتنياهو؟

صحيفة إسرائيلية.. إلى لبيد: لا تبحث عن شعبيتك في رهط.. فتشجير النقب مهمة صهيونية

"واي نت": أردوغان يستعين بخدمات طبيب قلب إسرائيلي

مقتل سيدة طعنا على يد زوجها قرب الناصرة

أسعار تذاكر مونديال "قطر 2022" تثير غضب جماهير العالم

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية تكشف عن مبادئ إدارة بايدن الثلاثة تجاه أمن إسرائيل

الصحة: حالتا وفاة و 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

برغوثي

مستشرِق إسرائيلي يؤكد : البرغوثي“الأوفر حظًا لرئاسة السلطة” وهذا ما ينتظره بفارغ الصبر ..

موقع مختص بالأرصاد يكشف تفاصيل جديدة عن منخفضات جوية قادمة لفلسطين

p

نابلس: إصابة ثمانية متضامين وإحراق مركبتهم بهجوم للمستوطنين في بورين

الاتصالات الفلسطينية