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النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة شاب بالخليل

الجمعة 21 يناير 2022 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة شاب بالخليل



الخليل / سما /

باشرت النيابة العامة التحقيق فيما باشرت الشرطة اجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة شاب  ببلدة بني نعيم قضاء الخليل.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن غرفة عمليات مديرية الشرطة قد تلقت بلاغا يتعلق بوصول 3 حالات تشير المعلومات الأولية لتعرضهم للاختناق نتيجة استخدام مدفأة غاز إلى المستشفى الاهلي بمدينة الخليل وأعلن عن وفاة احد المصابين، وتحرك وكيل النيابة العامة على راس قوة من الشرطة للمكان لمباشرة إجراءات الكشف والمعاينة وفقا للقانون .

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان لحين انتهاء الإجراءات القانونية اللآزمة.

#النيابة العامة #الشرطة الفلسطينية #وفاة شاب #بلدة بني نعيم

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