النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة شاب بالخليل

الخليل / سما /

باشرت النيابة العامة التحقيق فيما باشرت الشرطة اجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة شاب ببلدة بني نعيم قضاء الخليل.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن غرفة عمليات مديرية الشرطة قد تلقت بلاغا يتعلق بوصول 3 حالات تشير المعلومات الأولية لتعرضهم للاختناق نتيجة استخدام مدفأة غاز إلى المستشفى الاهلي بمدينة الخليل وأعلن عن وفاة احد المصابين، وتحرك وكيل النيابة العامة على راس قوة من الشرطة للمكان لمباشرة إجراءات الكشف والمعاينة وفقا للقانون .

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان لحين انتهاء الإجراءات القانونية اللآزمة.