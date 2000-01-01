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مجد الكروم: وقفة احتجاجية قبالة مركز الشرطة ضد الجريمة

الجمعة 21 يناير 2022 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجد الكروم: وقفة احتجاجية قبالة مركز الشرطة ضد الجريمة



القدس المحتلة / سما /

نظمت اليوم، الجمعة، وقفة احتجاجية قبالة مركز الشرطة في مجد الكروم بمنطقة الشاغور ضد موجة السرقات وظاهرة العنف والجريمة، وذلك بدعوة من اللجنة الشعبية في القرية.

وجاءت هذه الوقفة إثر ازدياد الجرائم والسرقات في البلدة، ولمطالبة الشرطة من أجل القيام بعملها وتوفير الأمان للأهالي في المنازل والمحال التجارية.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتبت عليها شعارات منددة بتواطؤ الشرطة وتقاعسها في توفير الأمن والأمان ومحاربة ظاهرة العنف والجريمة الآخذة بالازدياد في مجد الكروم.

هذا، وشهدت مجد الكروم في الأيام الأخيرة عمليات مداهمة وسرقة لمنازل مأهولة، ما أثار استنكار واستياء الأهالي.

#وقفة احتجاجية #مجد الكروم #الشرطة الاسرائيلية

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