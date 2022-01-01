لائحة التهام ضد 3 يهود اعتدوا على عرب بدوافع عنصرية

القدس المحتلة / سما /

قدمت النيابة العامة في منطقة تل أبيب اليوم، الجمعة، لائحة اتهام ضد ثلاثة أشخاص يهود من مدينة بات يام، في أعقاب اعتدائهم على شابين عربيين وشابتين يهوديتين في حديقة عامة في بات يام، وإطلاق النار من مسدس من صنع يدوي باتجاهم وإصابة إحدى الشابتين.

ووجهت النيابة إلى المتهمين الثلاثة – يهونتان ميزر (22 عاما)، يانيف شبتاي (24 عاما) ويارين سوكار (21 عاما) – اتهامات بالاعتداء والتسبب بجراح بدوافع عنصرية ومخالفتي السلاح والمخدرات.

ووقع الاعتداء في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما مرّ المتهمون الثلاثة وزوجة ميزر في حديقة عامة في بات يام، في ساعات المساء.

وقالت الشرطة أن المتهمين الثلاثة يتميزون بأنهم يحملون أيديولوجية عنصرية ضد العرب. ولدى دخولهم الحديقة، شاهدوا الشابين العربيين (24 عاما و27 عاما) يجلسان ويتحدثان مع شابتين يهوديتين (19 عاما و20 عاما).

وجاء في لائحة الاتهام أن شبتاي وسوكار توجها إلى الشابين والشابتين وسألوهم "كيف الحال؟". وأجاب أحد الشابين العربيين "كل شيء جيد" وابتعد المتهمان. وأضافت لائحة الاتهام أن المتهمين أدركا، بسبب لهجة الشاب، أن الشابين عربيين، وقررا على الفور العودة من أجل الاعتداء عليهم.

وتابعت لائحة الاتهام أن المتهمين الثلاثة عادوا إلى المكان من دون زوجة ميزر، وكانوا يضعون كمامات على وجوههم ومسلحين بمسدس من صنع يدوي، وراحوا يعتدون على الشابين العربيين، فيما قال أحد المتهمين "اقتلوه، إنه عربي".

وتعرض أحد الشابين العربيين، الذي كان يجلس على كرسي متحرك كونه يعاني من تصلب شرايين، للضرب على رأسه وصدره.

وأضافت لائحة الاتهام أنه خلال الاعتداء، وجه سوكار المسدس باتجاه القسم العلوي من جسد أحد الشابين العربيين "بهدف إطلاق النار عليه وإصابته"، لكن المتهم الآخر شبتاي أزاح المسدس، وأصابت الرصاصة قدم إحدى الشابتين اليهوديتين.

واعترف ميزر وشبتاي بالتهم المنسوبة إليهما، باستثناء الاعتداء على شاب عربي، أثناء التحقيق، فيما التزم سوكار الصمت طوال التحقيق.

وقال أحد الشابين العربيين لصحيفة "هآرتس"، أمس، إن المتهمين "فحصوا إذا كنا عربا، وعلى ما يبدو أنهم انزعجوا من أننا نجلس مع يهوديات. وكان يفترض أن أصاب بالرصاصة، فقد وجهوا المسدس نحوي لكنهم أصابة الشابة. وبدلا من ذلك تلقيت ركلتين على صدري. والصديق الآخر والصديقة ما زالا يعانيان من جراحهما. والمصاعب التي أواجهها الآن نفسية بالأساس".

وعبر المتهمون الثلاثة عن عنصريتهم تجاه العرب في الماضي. وكتب شبتاي في شبكات التواصل الاجتماعي أن "العدو العربي يشتري شققا بكميات في المدينة ويتم احتلال بات يام رويدا رويدا... أضيفوا إلى ذلك محرقة الانصهار. والكارثة تحت أنفنا".

وكتب ميزر في رسالة أنه يعتزم الاعتداء على عرب "هنا في الحديقة ويوجد 4 عرب. يبدو أني سأوسعهم ضربا. انتقام". وشارك سوكار في أعمال شغب أثناء العدوان الأخير على غزة، في أيار/مايو الماضي، وفي تموز/يوليو الماضي اتهم بحيازة مخدرات.