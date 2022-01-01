بوغدانوف يهنىء وزير الشؤون المدنية بمناسبة ترشيحه بديلا لعريقات

رام الله / سما /

جرى اليوم اتصال هاتفي بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية حسين الشيخ.

وفي سياق الحديث، هنأ الجانب الروسي الشيخ على ترشيحه من قبل قيادة فتح للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ليحل محل صائب عريقات الذي وافته المنية.

كما تطرقوا إلى بعض القضايا ذات الصلة والمتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الفلسطينية الودية تقليديا، بما في ذلك الجدول الزمني للاتصالات السياسية المقبلة.