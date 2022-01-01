  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بوغدانوف يهنىء وزير الشؤون المدنية بمناسبة ترشيحه بديلا لعريقات

الجمعة 21 يناير 2022 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوغدانوف يهنىء وزير الشؤون المدنية بمناسبة ترشيحه بديلا لعريقات



رام الله / سما /

جرى اليوم اتصال هاتفي بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية حسين الشيخ.

وفي سياق الحديث، هنأ الجانب الروسي الشيخ على ترشيحه من قبل قيادة فتح للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ليحل محل صائب عريقات الذي وافته المنية.

كما تطرقوا إلى بعض القضايا ذات الصلة والمتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الفلسطينية الودية تقليديا، بما في ذلك الجدول الزمني للاتصالات السياسية المقبلة.

#حسين الشيخ #منظمة التحرير #صائب عريقات #روسيا #ميخائيل بوغدانوف

الأكثر قراءة اليوم

هل يمهد انتخاب حسين الشيخ لتنفيذية منظمة التحرير لخلافته الرئيس عباس ؟

ضابط إسرائيلي كبير يتحدث عن السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يحدث مع فلسطينيي الداخل

في هجوم أبو ظبي .. الإمارات تكشف لأول مرة عن الأسلحة التي استخدمها الحوثيون

معاريف: ما مصير حزب الليكود في ظل معضلة القيادة بعد نتنياهو؟

صحيفة إسرائيلية.. إلى لبيد: لا تبحث عن شعبيتك في رهط.. فتشجير النقب مهمة صهيونية

"واي نت": أردوغان يستعين بخدمات طبيب قلب إسرائيلي

مقتل سيدة طعنا على يد زوجها قرب الناصرة

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية تكشف عن مبادئ إدارة بايدن الثلاثة تجاه أمن إسرائيل

الصحة: حالتا وفاة و 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

برغوثي

مستشرِق إسرائيلي يؤكد : البرغوثي“الأوفر حظًا لرئاسة السلطة” وهذا ما ينتظره بفارغ الصبر ..

موقع مختص بالأرصاد يكشف تفاصيل جديدة عن منخفضات جوية قادمة لفلسطين

p

نابلس: إصابة ثمانية متضامين وإحراق مركبتهم بهجوم للمستوطنين في بورين

الاتصالات الفلسطينية