  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صحيفة عبرية تكشف عن مبادئ إدارة بايدن الثلاثة تجاه أمن إسرائيل

الجمعة 21 يناير 2022 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تكشف عن مبادئ إدارة بايدن الثلاثة تجاه أمن إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

قال المحلل العسكري بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، رون بن يشاي: إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدير سياستها تجاه أمن إسرائيل وفقًا لثلاثة مبادئ.
 
وأكد بن يشاي أن المبدأ الأول هو أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وليس لديها خطة عمل في هذا الشأن سوى محاولة العودة إلى الاتفاق النووي القديم مع القوى العظمى.
 
وبحسب بن يشاي، فإن المبدأ الثاني هو أن أمريكا ستفعل كل ما بوسعها للحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل على جيرانها في الشرق الأوسط.
 
أما المبدأ الثالث وفق بن يشاي، فهو أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في كل ما يتعلق بالدفاع عن إسرائيل، مثل تحسين أنظمة الرادار والدفاع ضد الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، والمناورة بالصواريخ التي تفوق سرعة الصوت والطائرات المسيرة بدون طيار، والتعاون ضد التهديدات البحرية والسيبرانية.

#اسرائيل #الولايات المتحدة #الادارة الامريكية #جو بايدن #ايران #الاتفاق النووي #البرنامج النووي الإيراني

الأكثر قراءة اليوم

هل يمهد انتخاب حسين الشيخ لتنفيذية منظمة التحرير لخلافته الرئيس عباس ؟

ضابط إسرائيلي كبير يتحدث عن السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يحدث مع فلسطينيي الداخل

في هجوم أبو ظبي .. الإمارات تكشف لأول مرة عن الأسلحة التي استخدمها الحوثيون

معاريف: ما مصير حزب الليكود في ظل معضلة القيادة بعد نتنياهو؟

صحيفة إسرائيلية.. إلى لبيد: لا تبحث عن شعبيتك في رهط.. فتشجير النقب مهمة صهيونية

"واي نت": أردوغان يستعين بخدمات طبيب قلب إسرائيلي

مقتل سيدة طعنا على يد زوجها قرب الناصرة

الأخبار الرئيسية

الصحة: حالتا وفاة و 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

برغوثي

مستشرِق إسرائيلي يؤكد : البرغوثي“الأوفر حظًا لرئاسة السلطة” وهذا ما ينتظره بفارغ الصبر ..

موقع مختص بالأرصاد يكشف تفاصيل جديدة عن منخفضات جوية قادمة لفلسطين

p

نابلس: إصابة ثمانية متضامين وإحراق مركبتهم بهجوم للمستوطنين في بورين

صحيفة أمريكية: الاتحاد الأوروبي وأمريكا تخشيان هذا السيناريو في السلطة الفلسطينية

الاتصالات الفلسطينية