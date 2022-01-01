صحيفة عبرية تكشف عن مبادئ إدارة بايدن الثلاثة تجاه أمن إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قال المحلل العسكري بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، رون بن يشاي: إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدير سياستها تجاه أمن إسرائيل وفقًا لثلاثة مبادئ.



وأكد بن يشاي أن المبدأ الأول هو أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وليس لديها خطة عمل في هذا الشأن سوى محاولة العودة إلى الاتفاق النووي القديم مع القوى العظمى.



وبحسب بن يشاي، فإن المبدأ الثاني هو أن أمريكا ستفعل كل ما بوسعها للحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل على جيرانها في الشرق الأوسط.



أما المبدأ الثالث وفق بن يشاي، فهو أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في كل ما يتعلق بالدفاع عن إسرائيل، مثل تحسين أنظمة الرادار والدفاع ضد الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، والمناورة بالصواريخ التي تفوق سرعة الصوت والطائرات المسيرة بدون طيار، والتعاون ضد التهديدات البحرية والسيبرانية.