مستوطنون يستولون على أراضٍ زراعية في بلدة كفر الديك بسلفيت

سلفيت /سما/

استولى مستوطنون بحماية جيش الاحتلال اليوم الجمعة، على أراضٍ زراعية تقدر مساحتها باربعة دونمات ببلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت.

وقال رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي: ان مجموعة كبيرة من مستوطني "بدوئيل" المقامة على أراضي المواطنين، قاموا بالاستيلاء على 4 دونمات من أرض المواطن احمد شوكت يونس في منطقة "ديريا" غرب البلدة، وزرعوها بالأشجار، وقاموا بتسييجها ووضع يافطات تحذر المواطنين وأصحاب الأرض من دخولها.

واشار الى ان جيش الاحتلال قام باغلاق مدخل البلدة لمنع المواطنين من الوصول للارض، واطلاق القنابل الصوتية والغازية اتجاه المواطنين الذين حاولوا منع المستوطنين من الاعتداء على الارض.

محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل بدوره طالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية والجهات المختصة للتحرك الفوري لحماية الاهالي وأملاكهم في محافظة سلفيت في ظل تغول الاحتلال والمستوطنين.

وقال ان الاحتلال ومستوطنيه يسعون إلى فرض سياسة امر واقع وابعاد المزارعين قصرا ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم لصالح مخططات التهويد والتغول الاستيطاني؛ مؤكدا ان هذه الاعتداءات تأتي في سياق المحاولات المستمرة للمستوطنين الهادفة للاستيلاء على مزيد من اراضي المواطنين وضمها للمستوطنات مستغلين حماية جيش الاحتلال.

ومن الجدير بالذكر ان اراضي بلدة كفر الديك تواجه منذ اشهر استهدافا غير مسبوق من قبل الاحتلال ومستوطنيه، تجسد باقتلاع وسرقة العشرات من اشجار الزيتون وتجريف مساحات واسعة من الاراضي ومصادرتها، عدا عن الاعتداء بشكل متواصل على الاهالي والمزارعين بالمنطقة.