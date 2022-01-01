اصابة 6 شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

قلقيلية / سما /

اصيب ستة شبان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت دعما لأهالي النقب امام محاولات السيطرة على اراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.

وأفاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية مراد شتيوي ان مواجهات عنيفة جدا دارت بين الشبان والجنود الذين ردوا بإطلاق الرصاص المعدني بكثافة وقنابل الغاز مما ادى لإصابة ستة شبان والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.

واكد شتيوي ان عشرات الشبان تمكنوا من محاصرة كمين نصبه جنود الاحتلال في منزل قيد الإنشاء وامطروهم بالحجارة، قبل وصول تعزيزات كبيرة تحت غطاء كثيف من اطلاق الرصاص الحي دون اصابات او اعتقالات.

واوضح شتيوي ان جنود الاحتلال اقتحموا البلدة منتصف الليلة واغلقوا طرقا داخلية بالسواتر الترابية ودمروا خط مياه رئيسي يغذي القرية، واستهدفوا منازل المواطنين بقنابل الغاز مما ادى لإصابة اطفال ونساء بحالات اختناق.

واضاف شتيوي ان المئات من ابناء البلدة شاركوا في المسيرة بعد اداء صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب، مرددين الشعارات الوطنية المنددة باعتداءات الاحتلال بحق اهالي النقب.