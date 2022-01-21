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الصحة: حالتا وفاة و 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الجمعة 21 يناير 2022 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: حالتا وفاة و 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيما يلي تقرير الصحة اليومي:

موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

الجمعة 21/1/2022  

اجراء 1312 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل ( 356) اصابة جديدة بفيروس كورونا

تعافي 80 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

يوجد 2 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

اجمالي تراكمي للمصابين  192859 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 2104 حالة 

اجمالي المتعافين 189018 حالة

اجمالي الوفيات  1737 وفاة

اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  50 حالة

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 36 حالة.

التطعيمات/

اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة.

اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 566348 شخص

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