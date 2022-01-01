“يديعوت أحرونوت” تكشف : أردوغان يستعين بطبيب قلب إسرائيليٍّ”

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة النقاب نقلا عن مصادر مطلعةٍ جدًا في تل أبيب، أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستعين بطبيبٍ إسرائيليٍّ لمساعدته في علاج مشاكل القلب التي يعاني منها.

وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة الإسرائيليّة تلقّى أردوغان مؤخرًا مشورةً طبيّةً من البروفيسور الإسرائيليّ يتسحاق شابيرا، نائب رئيس مستشفى “إيخيلوف” في “تل أبيب” وهو مسؤول من بين أمور أخرى عن مجال السياحة العلاجية في المستشفى، وبالإضافة إلى ذلك يُعتبر من أشهر اختصاصيي القلب في إسرائيل، ودرج على منح القيادات والزعماء نصائح طبيّةٍ في مشاكل القلب.

وشدّدّت الصحيفة على أنّ كون البروفيسور شابيرا يختّص في مشاكل القلب، تؤكِّد أنّ الرئيس التركيّ يُعاني من مشاكل في قلبه، على حدّ تعبيرها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعةٍ على التفاصيل قولها إنّها لم تفاجأ، فالاثنان التقيا في تركيا، كما أنّهما التقيا في الولايات المُتحدّة الأمريكيّة، فيما رفض مستشفى إيخيلوف وكذلك البروفيسور شابيرا التعليق على الخبر الذي أوردته الصحيفة.