موقع مختص بالأرصاد يكشف تفاصيل جديدة عن منخفضات جوية قادمة لفلسطين

غزة / سما /

قال موقع "طقس فلسطين"، اليوم الجمعة، إن أحدث مخرجات الخرائط الجوية والنماذج العددية تشير إلى أن فلسطين وشرق البحر الأبيض المتوسط ستتأثر خلال الأيام القادمة والثلث الأخير من الشهر الحالي بعدة منخفضات جوية ذات البرودة الشديدة.

وتوقع الموقع أن تتأثر البلاد بأول هذه المنخفضات في النصف الثاني من يوم الأحد القادم حيث ستنخفض الحرارة وتتساقط الأمطار في معظم المناطق الشمالية بمشيئة الله تعالى.

كما توقع أن يتلو المنخفض الأول وبعد ذلك بنحو 24ساعة منخفض جوي جديد ذو برودة عالية وتعود معه الأجواء شديدة البرودة.

وتشير مخرجات النماذج العددية أن البلاد ستتعرض لمنخفض جوي جديد خلال الأيام الأخيرة من الشهر الجاري وآخر أيام المربعانية.