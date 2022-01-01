نابلس: إصابة ثمانية متضامين وإحراق مركبتهم بهجوم للمستوطنين في بورين

رام الله / سما /

أصيب 8 من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني صباح اليوم الجمعة، بجروح وكسور مختلفة خلال هجوم نفذه عشرات المستوطنين على المنطقة الشرقية في بورين جنوب نابلس .

وقال غسان دغلس ملف الاستيطان في شمال الضفة إن أكثر من عشرين مستوطنا متطرفا من البؤرة الاستيطانية جفعات رونين شرق بورين هاجموا عددا من المتطوعين الأجانب والإسرائيليين خلال قيامهم بزرع أشجار الزيتون في المنطقة مما ادى إلى إصابة 8 منهم بجروح وكسور مختلفة إضافة إلى إحراق سيارة وتحطيم أخرى .

وتم نقل الاصابات بسيارات إسعاف الهلال الأحمر إلى حاجز زعترة لتسليمهم الى اسعاف نجمة داوود الحمراء.