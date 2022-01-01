  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نابلس: إصابة ثمانية متضامين وإحراق مركبتهم بهجوم للمستوطنين في بورين

الجمعة 21 يناير 2022 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: إصابة ثمانية متضامين وإحراق مركبتهم بهجوم للمستوطنين في بورين



رام الله / سما /

أصيب 8 من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني صباح اليوم الجمعة، بجروح وكسور مختلفة خلال هجوم نفذه عشرات المستوطنين على المنطقة الشرقية في بورين جنوب نابلس .

وقال غسان دغلس ملف الاستيطان في شمال الضفة إن أكثر من عشرين مستوطنا متطرفا من البؤرة الاستيطانية جفعات رونين شرق بورين هاجموا عددا من المتطوعين الأجانب والإسرائيليين خلال قيامهم بزرع أشجار الزيتون في المنطقة مما ادى إلى إصابة 8 منهم بجروح وكسور مختلفة إضافة إلى إحراق سيارة وتحطيم أخرى .

وتم نقل الاصابات بسيارات إسعاف الهلال الأحمر إلى حاجز زعترة لتسليمهم الى اسعاف نجمة داوود الحمراء.

67C35473-3F35-49A6-9F73-12670B40CD62
8AC31233-19AA-44D2-8EF3-0ACAB516C0F0
146EA16F-0F8A-4022-8966-D651CF28F064

الأكثر قراءة اليوم

هل يمهد انتخاب حسين الشيخ لتنفيذية منظمة التحرير لخلافته الرئيس عباس ؟

ضابط إسرائيلي كبير يتحدث عن السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يحدث مع فلسطينيي الداخل

معاريف: ما مصير حزب الليكود في ظل معضلة القيادة بعد نتنياهو؟

صحيفة إسرائيلية.. إلى لبيد: لا تبحث عن شعبيتك في رهط.. فتشجير النقب مهمة صهيونية

"واي نت": أردوغان يستعين بخدمات طبيب قلب إسرائيلي

أسعار تذاكر مونديال "قطر 2022" تثير غضب جماهير العالم

في هجوم أبو ظبي .. الإمارات تكشف لأول مرة عن الأسلحة التي استخدمها الحوثيون

الأخبار الرئيسية

برغوثي

مستشرِق إسرائيلي يؤكد : البرغوثي“الأوفر حظًا لرئاسة السلطة” وينتظر بفارغ الصبر صفقة حماس ..

موقع مختص بالأرصاد يكشف تفاصيل جديدة عن منخفضات جوية قادمة لفلسطين

صحيفة أمريكية: الاتحاد الأوروبي وأمريكا تخشيان هذا السيناريو في السلطة الفلسطينية

اّلاف الفلسطينيين يلبون نداء الفجر العظيم بالأقصى نصرة لـلنقب ودعما لعائلة الصالحية بالشيخ جراح

حزمة مشاريع قوانين في برلمان نيويورك لمواجهة تصاعد النشاط المؤيد لفلسطين

الاتصالات الفلسطينية