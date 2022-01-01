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مستوطنون يستولون على قطعة أرض في حي الشيخ جراح

الجمعة 21 يناير 2022 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يستولون على قطعة أرض في حي الشيخ جراح



القدس المحتلة / سما /

استولى مستوطنون، صباح اليوم الجمعة، على قطعة أرض تعود لعائلة سالم في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، بحجة "ملكيتها".

وأوضحت عائلة سالم أن عشرات المستوطنين برفقة الشرطة اقتحموا صباحا، أرضا مقابل منزلهم في حي الشيخ جراح، واستولوا عليها، وخلال ذلك اعتدوا عليهم بالضرب والدفع والشتائم.

واعتدى المستوطنون على الجيران الذين تواجدوا في محيط الأرض.

كما قام نائب رئيس "بلدية الاحتلال" المستوطن أريه كينج باستفزاز الأهالي وأصحاب الأرض، خلال الاستيلاء عليها ومصادرتها.

وحاول المستوطنون منتصف شهر كانون الأول الماضي الاستيلاء على الأرض، بوضع السياج واغلاقها، إلا أن الأهالي تصدوا لهم ومنعوهم من السيطرة عليها، واعتصموا داخلها.

ونهاية العام الماضي عقدت جلسة في دائرة "التنفيذ والاجراء" للنظر بقرار إخلاء الأرض والمنازل، وجمدت المحكمة الإخلاء دون تحديد موعد.

وطعن المحامي خلال الجلسة "إخلاء العائلة"، مدعيا انه بموجب القانون فإنه مر على قرار الإخلاء أكثر من 25 عاما، ولا يمكن تطبيقه، وهذا ما يعرف " التقادم في قرار الحكم".

وبعد الاستيلاء على قطعة الأرض البالغة مساحتها "نصف دونم"، يتهدد خطر الاخلاء منازل عائلة سالم.

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