فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الخميس.
"يديعوت احرونوت"
- المستشار القانوني للحكومة يشكل طاقما لفحص استغلال الشرطة لبرنامج تجسس على سكان إسرائيل
- المفتش العام للشرطة: إذا كان هناك حالات تجسس سنعمل على اصلاح الوضع
- نهاية عزل الأولاد في جهاز التعليم
- المحكمة العليا الإسرائيلية تمنع قطع التيار الكهربائي عن المرضى والفقراء
- توقيع الاتفاق على شراء الغواصات من المانيا، بقيمة 3 مليار يورو أغلى بمليار يورو عن السابق
- الحكومة ستصوت على تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول صفقة الغواصات (الملف المعروف بــ 3000)
- فرنسا وبولندا الأكثر كراهية لليهود
"معاريف":
- فحص إمكانية إلغاء العزل الصحي عن كافة الجمهور، ما عدا المصابين بالكورونا
- فئران وجرادين في غرف الطعام بالجيش
- تطعيم الثالث أيضا للأطفال من سن الخامسة
- عضو الكنيست بيتان: كاتس إذا عين رئيسا لليكود سينجح بتفكيك الحكومة الحالية
- توقيع اتفاق شراء الغواصات من ألمانيا
- الحكومة ستقر الاحد تشكيل لجنة تحقيق حول صفقة الغواصات
- المحكمة العليا تمنع قطع التيار الكهربائي عن الفقراء
- فتح جبل الشيخ للتزلج
"هآرتس":
-بعد الانتقادات شديدة اللهجة للمستشار القانوني بصفقة نتنياهو "انتهى الاحتفال"، نتنياهو يصل للمستشار القانوني للحكومة زاحفا على ركبه
- إسرائيل غير مستعدة لارتفاع نسبة مياه البحر ولا للحر الشديد
- افتتاحية الصحيفة تنتقد بشدة اخلاء وهدم بالشيخ جراح وتنديد دولي بالقرار
- المستوطنون يتلاعبون بالكلمات من اجل خلق وعي جديد للجمهور