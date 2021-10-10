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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الجمعة 21 يناير 2022 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الخميس.

"يديعوت احرونوت"

- المستشار القانوني للحكومة يشكل طاقما لفحص استغلال الشرطة لبرنامج تجسس على سكان إسرائيل  

- المفتش العام للشرطة: إذا كان هناك حالات تجسس سنعمل على اصلاح الوضع

- نهاية عزل الأولاد في جهاز التعليم  

- المحكمة العليا الإسرائيلية تمنع قطع التيار الكهربائي عن المرضى والفقراء  

- توقيع الاتفاق على شراء الغواصات من المانيا، بقيمة 3 مليار يورو أغلى بمليار يورو عن السابق  

- الحكومة ستصوت على تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول صفقة الغواصات (الملف المعروف بــ 3000)  

- فرنسا وبولندا الأكثر كراهية لليهود  

"معاريف": 

- فحص إمكانية إلغاء العزل الصحي عن كافة الجمهور، ما عدا المصابين بالكورونا  

- فئران وجرادين في غرف الطعام بالجيش  

- تطعيم الثالث أيضا للأطفال من سن الخامسة  

- عضو الكنيست بيتان: كاتس إذا عين رئيسا لليكود سينجح بتفكيك الحكومة الحالية  

- توقيع اتفاق شراء الغواصات من ألمانيا  

- الحكومة ستقر الاحد تشكيل لجنة تحقيق حول صفقة الغواصات  

- المحكمة العليا تمنع قطع التيار الكهربائي عن الفقراء  

- فتح جبل الشيخ للتزلج  

"هآرتس":

-بعد الانتقادات شديدة اللهجة للمستشار القانوني بصفقة نتنياهو "انتهى الاحتفال"، نتنياهو يصل للمستشار القانوني للحكومة زاحفا على ركبه  

- إسرائيل غير مستعدة لارتفاع نسبة مياه البحر ولا للحر الشديد  

- افتتاحية الصحيفة تنتقد بشدة اخلاء وهدم بالشيخ جراح وتنديد دولي بالقرار  

- المستوطنون يتلاعبون بالكلمات من اجل خلق وعي جديد للجمهور  

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