القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الخميس.

"يديعوت احرونوت"

- المستشار القانوني للحكومة يشكل طاقما لفحص استغلال الشرطة لبرنامج تجسس على سكان إسرائيل

- المفتش العام للشرطة: إذا كان هناك حالات تجسس سنعمل على اصلاح الوضع

- نهاية عزل الأولاد في جهاز التعليم

- المحكمة العليا الإسرائيلية تمنع قطع التيار الكهربائي عن المرضى والفقراء

- توقيع الاتفاق على شراء الغواصات من المانيا، بقيمة 3 مليار يورو أغلى بمليار يورو عن السابق

- الحكومة ستصوت على تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول صفقة الغواصات (الملف المعروف بــ 3000)

- فرنسا وبولندا الأكثر كراهية لليهود

"معاريف":

- فحص إمكانية إلغاء العزل الصحي عن كافة الجمهور، ما عدا المصابين بالكورونا

- فئران وجرادين في غرف الطعام بالجيش

- تطعيم الثالث أيضا للأطفال من سن الخامسة

- عضو الكنيست بيتان: كاتس إذا عين رئيسا لليكود سينجح بتفكيك الحكومة الحالية

- توقيع اتفاق شراء الغواصات من ألمانيا

- الحكومة ستقر الاحد تشكيل لجنة تحقيق حول صفقة الغواصات

- المحكمة العليا تمنع قطع التيار الكهربائي عن الفقراء

- فتح جبل الشيخ للتزلج

"هآرتس":

-بعد الانتقادات شديدة اللهجة للمستشار القانوني بصفقة نتنياهو "انتهى الاحتفال"، نتنياهو يصل للمستشار القانوني للحكومة زاحفا على ركبه

- إسرائيل غير مستعدة لارتفاع نسبة مياه البحر ولا للحر الشديد

- افتتاحية الصحيفة تنتقد بشدة اخلاء وهدم بالشيخ جراح وتنديد دولي بالقرار

- المستوطنون يتلاعبون بالكلمات من اجل خلق وعي جديد للجمهور