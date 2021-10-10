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إصابة وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس بفيروس كورونا

الجمعة 21 يناير 2022 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس بفيروس كورونا



القدس المحتلة / سما /

أكد فحص PCR لاكتشاف فيروس كورونا أن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أصيب بالفيروس.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الجيش اليوم، الجمعة، أن غانتس تلقى أربع جرعات من اللقاح المضاد لكورونا.

وأضاف البيان أن غانتس "يواصل إدارة الشؤون الأمنية بواسطة أنظمة موضوعة في منزله".

وكتب غانتس في حسابه في تويتر أنه "أنا أيضا موجب لكورونا، وأشعر بصحة جيدة، لأني متطعم. وفي الأيام القريبة المقبلة، سأدير شؤون الأمن من منزلي. إذهبوا لتلقي التطعيم".

والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، عن إصابته بفيروس كورونا، وخضع لحجر صحي.

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