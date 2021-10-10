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تقرير: 70 الف شركة انهارت بشكل كلي العام الماضي في اسرائيل

الجمعة 21 يناير 2022 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: 70 الف شركة انهارت بشكل كلي العام الماضي في اسرائيل



القدس المحتلة / سما /

كشفت الصحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن حوالي 70.000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في إسرائيل لم تستطع الصمود وانهارت بشكل كامل، بينما تم افتتاح حوالي35.000 شركة جديدة فقط، وفقًا للتقييمات الأولية التي شهدها عام 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الشركات التي أغلقت أبوابها في عام 2021 أعلى بكثير من العامين السابقين، ففي عام 2019 قبل جائحة كورونا، توقفت 44 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم عن العمل، وفي عام 2020 أُغلقت 38 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في إسرائيل، وكان العدد المنخفض نسبيًا لعمليات الإغلاق التي شهدتها الشركات في عام 2020 ناتجًا عن المساعدة الحكومية التي أبقت بعض هذه الشركات صامدة منذ بداية الجائحة.

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